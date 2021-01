Asumirá como entrenadora de Primera División del Fútbol Femenino, Tatiana Monroy Medina.

Compartir

El jueves a las 18 asumirá como entrenadora de Primera División, Tatiana Monroy Medina. Será acompañada por el también colombiano Edwar Zamora, asistente técnico y entrenador de arqueros.

Rodrigo Sivori será el Preparador Físico mientras que la estructura de Juveniles sumará al PF César Sumay para trabajos específicos y al PF Marcos Perrotat como Videoanalista.

Tatiana Monroy Medina (Tiempo argentina): –»La mujer tiene que dejar su propio machismo para animarse a ir a estudiar con chicos. Cuando fui a estudiar era la única mujer de un grupo de 70 personas. Hay que perder el miedo y formalizar lo que nos gusta. Así como el hombre decidió ser chef o costurero, nosotras tenemos que aprender que podemos ser directoras técnicas o ejecutivas de empresas o lo que queramos. Se vio en el último Mundial donde muchas directoras la rompieron».

–Siempre se nos pone a prueba. Cuando empecé este camino estaba buscando clubes de segunda o tercera y no me daban lugar porque todo estaba copado por hombres. «Al ser mujer tenés que demostrar y hacer el doble de laburo», me dijo un profe con el que había estudiado y al que le pedí trabajo. ¿Por qué? No hay que demostrar nada a nadie.

–¿Qué pueden aportar como entrenadoras que dirigen mujeres?

TMM: –»El hecho de saber que no tenemos límites. En el curso en ATFA hablan sobre ciertas cuestiones físicas, pero pienso que a veces las limitaciones son mentales. Podemos jugar al fútbol tan rápido como un hombre. Hay que sacar esa barrera».