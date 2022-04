El Municipio inauguró la obra de asfalto en las calles Allende y Jauretche.

Compartir

Se trata de 4 kilómetros de pavimento asfáltico apto para tránsito pesado que conectan el barrio Maestra Guzzetti y las empresas del corredor productivo de la Ruta 205.

Con dos actos –uno a la altura del ingreso al barrio Maestra Guzzetti, y otro frente a la empresa Grabya- el Municipio inauguró este viernes la obra de asfalto en las calles Allende y Jauretche.

La obra fue ejecutada en forma conjunta con Vialidad Nacional, en el marco del programa de Redes Conexas, que vincula barrios y zonas productivas con rutas nacionales.

El asfalto de las calles Allende y Jauretche conecta el bloque industrial de la ruta 205 y el barrio Guzzetti, en una extensión de 3.900 metros. Se colocaron dos capas de 6 y 5 cm de espesor de concreto asfáltico en caliente, con un ancho de calzada terminada de 7.30 metros. La obra incluye señalización horizontal y vertical.

Durante el acto, y ante vecinos del barrio, funcionarios, concejales, y consejeros escolares; la intendenta también anunció dos obras muy importantes para el barrio: la construcción de una bicisenda, que “permitirá brindar mayor seguridad y comodidad para los vecinos y vecinas que a diario llegan hasta el centro de la ciudad”; y “el compromiso de asfaltar la calle Mercante”, la principal arteria del barrio Guzzetti.

“Estar hoy y en un año que no es electoral es muy importante; y es muy importante compartirlo con los vecinos, con los funcionarios, con los concejales porque son parte de este logro”, aseguró.

“Cañuelas está hermosísimo porque hay trabajo, porque hay amor y porque en el gobierno nacional tenemos un ministro de obras públicas como Katopodis que cuando me senté a hablar de las obras para Cañuelas y de lo importante que son para nuestra comunidad, no dudó un segundo, y un Administrador de Vialidad como Gustavo, que en cada distrito al que voy recibo elogios para él y eso es un orgullo”, dijo también Marisa.

Previo al discurso de la intendenta, hizo uso de la palabra la concejal y vecina del barrio Flavia Guardia, quien destacó que “En Cañuelas hemos avanzado a pasos agigantados”. La edil puso de manifiesto la importancia de las obras en cada barrio y localidad, y sintetizó que “que nuestro barrio esté prácticamente asfaltado, la verdad es una alegría inmensa”.

Por su parte, el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta destacó que “quienes estamos en la función pública hemos escuchado a los vecinos del Barrio Guzzetti, y sabemos claramente que esto tiene un valor que excede a lo económico, tiene un valor que excede al ancho del tránsito, a la traza y a la cartelería vertical y horizontal”.

“Hoy tenemos un gobierno con defectos, con errores, con virtudes, con aciertos que entiende. Si miramos desde el año 2019 en adelante, y todo lo que ha gestionado y ha podido hacer Marisa, que entiende que la plata hay que invertirla en asfaltos, hay que invertirla en escuelas, hay que invertirlas en clubes, hay que invertirla en hospitales; que eso construye conectividad, seguridad vial, pero también construye una ciudadanía más plena con muchos más derechos”, afirmó.

“Tenemos un espacio político y una Intendenta que pone las prioridades en los intereses de los vecinos. Y en este esquema nos atrevemos a soñar y al otro día de soñar hay que trabajar, hay que hacer los proyectos, hay que firmar los convenios, hay que llamar a licitación, hay que poner en marcha la obra y para todo eso tiene que haber un gobierno que entienda que la inversión en salud pública, que la inversión en el asfalto, que la inversión en la sala de primeros auxilios, que la inversión en los hospitales, que la inversión en los corredores productivos no es sólo un gasto si no que es una inversión que nos permite construir y soñar con un país para todos”, cerró el Administrador de Vialidad.

Corredor Productivo

Tras el acto en el barrio Guzzetti, una comitiva de funcionarios y concejales se dirigió hasta la calle Jauretche, frente a la empresa Grabya, donde continuó el acto de inauguración de la obra, que tiene también un fuerte perfil productivo, vinculado con la ruta 205 a varias empresas.

Allí fue convocada a hacer uso de la palabra la titular de Grabya, Romanella Gianitti, quien recordó los orígenes de la empresa con 54 años de trayectoria, fundada por una generación de inmigrantes italianos que «llegaron en la posguerra y apostaron a producir”.

Giannitti destacó la importancia que la obra tiene en materia de seguridad laboral: “Quiero contar lo que esto significa para nosotros. Somos una empresa familiar, que durante mucho tiempo nos encontramos con casos de compañeros (o nosotros mismos) que nos accidentábamos camino al trabajo. Esperamos esta obra durante 54 años”, sintetizó.

También habló el empresario Aldo Rocchini, titular de ExtraGas y el Parque Industrial Cañuelas, y del mismo modo recordó los inicios en Cañuelas, donde, según dijo “me abrieron las puertas como en ningún otro lado”.

“Tenía una pila de sueños que se me fueron cumpliendo, y en el trayecto nos encontramos con Marisa y con Gustavo, y también fuimos pensando otros sueños y yo siempre he dicho que Cañuelas está condenada al éxito. Logísticamente es un lugar extraordinario y lo mejor de todo es que seguimos siendo un pueblo; quiero alentarlos para que sigan trabajando y que Cañuelas sea lo mejor de la Provincia”.

Por su parte, el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, sostuvo que “de los empresarios como Alvaro, Adolfo, Analía, Aldo, y de todos los empresarios de nuestra comunidad aprendimos esa vocación y esa pasión por el hacer; y esa pasión implica decisiones, un proyecto de vida, que en estos casos siempre fue invertir, y no fugar la plata”.

“Nuesta comunidad, la Provincia, el País, sólo se pueden construir a partir del trabajo genuino, porque el trabajo es el único y mejor ordenador de la sociedad”, manifestó Arrieta y agregó: “creemos en los empresarios nacionales, que apuestan al trabajo en blanco y bien remunerado para que todos podamos construir una vida mejor”.

Por último, recordó que esta obra es un sueño “que varias veces pensó Alvaro Gianitti, y que puede concretarse en la gestión de esta intendenta, que es la primera intendenta de Cañuelas y que definió como prioritario tener buenos accesos en todos los polos productivos”.

Como cierre, tomó la palabra Marisa Fassi, quien saludó especialmente a los trabajadores y empresarios: “ellos son el sector empresarial histórico que generó los puestos de trabajo que permitieron el crecimiento de nuestra comunidad”.

“A partir de esa base se pudo dar el crecimiento y los logros que hemos tenido, con el Parque Industrial que genera más de 1.500 puestos de trabajo, donde trabajan jóvenes que además estudian en Cañuelas, algo que también es parte de un proyecto, que potencia la creación de trabajo y de estudios, hermanados con nuestros trabajadores, empresarios e instituciones”, dijo la intendenta.

“Para mí es un orgullo inaugurar esta obra, como vecina que nació en Cañuelas pero también como militante. Cuando comenzamos, ni siquiera imaginábamos ser parte del gobierno que más obras realizó en los 200 años de historia de Cañuelas”, cerró.