El Presidente Alberto Fernández en Cañuelas: “estamos más cerca de vivir en la Argentina que nos merecemos”.

El Primer Mandatario realizó una visita al Parque Industrial, acompañado por la intendenta Marisa Fassi. Anunciaron líneas de crédito para empresas y para compra de electrodomésticos. “Tenemos un gobierno que dejó atrás el modelo de especulación financiera que le daba la espalda a los trabajadores”, aseguró la jefa comunal.

El Presidente de la Nación Alberto Fernández encabezó este martes un acto en la empresa Visuar del Parque Industrial Cañuelas, acompañado por la intendenta Marisa Fassi, el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación Matías Kulfas, el presidente de la empresa Alejandro Schwartz, el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta y el presidente de la filial argentina de Samsung, Ricardo Chang.

Previo al acto, en el que se anunciaron dos líneas de financiamiento, una para empresas y otra para compra de electrodomésticos, se llevó a cabo una recorrida por la línea de producción de heladeras.

La jefa comunal fue la encargada de dar la bienvenida al Presidente en “el corazón productivo del distrito, que genera crecimiento, desarrollo y fundamentalmente fuentes de trabajo”.

“Cuando comenzamos con Gustavo, nuestro primer objetivo fue que hubiera un lugar que generara trabajo para que nuestros jóvenes pudieran quedarse en Cañuelas” dijo Marisa Fassi, al tiempo que agradeció a la familia Rocchini, titulares del PIC, a quienes definió como “empresarios con responsabilidad social que quieren a la Argentina”.

La intendenta resumió las dificultades de los últimos cuatro años, en los que el objetivo fue “sostener lo que teníamos” y agradeció que el gobierno de Alberto Fernández “dio vuelta la página”.

“Tenemos un gobierno que dejó atrás el modelo de especulación financiera que le daba la espalda a los trabajadores”, aseguró Marisa. “Para mi es una bendición ser parte de este proyecto y este gobierno que nos acompaña siempre”, cerró.

“Hoy vamos en un rumbo diferente”

Por su parte, el titular de Visuar, Alejandro Schwartz, contó que pertenece a una segunda generación de inmigrantes, y destacó que “somos hijos de la educación pública, lo que sabemos hacer es trabajar y estudiar”. Definió los últimos años como “difíciles, en los que a la industria argentina le costaba”.

“Nacimos para poner tornillos, no entendemos eso de los capitales que vienen y van”, dijo y afirmó la voluntad del empresariado nacional de seguir adelante: “como sea, vamos a industrializar la Argentina”.

“Como decía Marisa, las cosas están cambiando y hoy vamos en un rumbo diferente”, manifestó Schwartz, quien agradeció al Municipio por el apoyo brindado durante la pandemia.

“Vamos a poner Argentina de pie”

El ministro de Producción, Matías Kulfas, en tanto, anunció dos instrumentos para contribuir a la recuperación económica. Se trata de una línea de créditos para empresas con plazos de 36 meses, con 6 de gracia y tasa fija de 24 y 22 por ciento (para Pymes).

Y por otra parte, un plan para la compra de electrodomésticos que busca reactivar el consumo de aparatos de uso doméstico de alta eficiencia energética y producción nacional. Incluye heladeras, lavarropas, cocinas, lavavajillas, calefones, termotanques y ventiladores.

“Esta empresa sintetiza la capacidad emprendedora del empresariado nacional”, dijo Kulfas en relación a la firma Visuar. “Venimos de un momento en que escuchamos hablar de éxodo de empresas y vemos que eso no es así, hay nuevas inversiones”, destacó el ministro.

Kulfas resaltó el impacto que las medidas tendrán en la reactivación del sector y de la industria en general, ya que los créditos podrán utilizarse para compra de maquinarias, bienes de capital, y fortalecimiento de líneas de producción. “No había financiamiento, y buscamos revertir eso para poner de pie a la Argentina”, sentenció.

“Estamos más cerca de vivir en la Argentina que nos merecemos”

El Presidente Alberto Fernández cerró el acto agradeciendo a la empresa Samsung por “confiar en nuestro País, en nuestros empresarios, y trabajadores y trabajadoras para poder hacer productos de primera calidad”.

El Primer Mandatario recordó que los últimos cuatro años “fueron muy dañinos para la producción nacional, cuatro años en donde se incentivó más la importación que la producción y cada vez que se incentiva la importación son puestos de trabajo que desaparecen”.

“Por eso es tan importante que la Argentina se industrialice, por eso es tan importante como se dijo aquí que la Argentina produzca y no importe bienes ya hechos en otros lugares, porque eso le quita trabajo a los argentinos”, destacó el Presidente.

“Es necesario que todos entendamos y hagamos el esfuerzo de saber en dónde estamos parados. Saber que lo que estamos viviendo es un tiempo de transición hacia el tiempo que nunca debió haberse dejado de lado: era el tiempo en el que se instalaban parques industriales, se instalaban industrias de esta naturaleza, se le daba trabajo a la gente y en la Argentina se producía y se importaba mucho menos de lo que se importó en los últimos cuatro años. En cuatro años 25 mil pymes se cerraron en la Argentina; y con las 25 mil Pymes se fueron cientos de miles de puestos de trabajo. Nosotros no creemos en esa Argentina”, agregó Fernández.

“Yo disfruto de venir a estos lugares, no hay mejor música para mis oídos que las máquinas funcionando, que las máquinas produciendo, que los hombres y mujeres poniendo su empeño, su dedicación, poniendo su trabajo, el trabajo argentino”, dijo también.

“Acá es donde uno se da cuenta donde los argentinos necesitamos los dólares. Los argentinos necesitamos los dólares para comprar los insumos que nos permitan hacer todas estas heladeras, electrodomésticos. Acá cada una de esas heladeras tiene un 60 por ciento de producción nacional y un 40 por ciento de insumos que se importan. Y tenemos que hacer que cada vez sean menos los insumos que se importan, y cada vez sean más los que produzcamos localmente”, dijo también el Presidente.

“El tiempo de la pandemia no ha pasado, pero estamos mucho más cerca de vivir en una Argentina que es la Argentina que nos merecemos. La Argentina donde podemos trabajar, producir y donde el Estado está para ayudar a los que producen, para que lo hagan y a los que trabajan a que progresen”, cerró Alberto.