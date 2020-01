En absoluta soledad, el bloque del frente de todos aprobó la Ordenanza de Emergencia Económica, Social , Sanitaria, Educativa, Administrativa y Productiva en nuestro Distrito

Compartir

COMUNICADO DE PRENSA

El lunes 30/12/2019 en el Concejo Deliberante de Cañuelas el Bloque de Concejales del Frente de Todos, en absoluta soledad, aprobó la Ordenanza de Emergencia Económica, Social , Sanitaria, Educativa, Administrativa y Productiva en nuestro Distrito, cuyo objeto primordial consistió en otorgar facultades al Departamento Ejecutivo a efectos de realizar gastos extraordinarios destinados a disminuir los efectos de la crisis, brindando contención social a las personas más afectadas garantizando el nivel de los servicios esenciales. Como era de esperar, los Concejales del Bloque de Juntos por el Cambio, encontraron excusas para no acompañar la iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal, votando en contra de la misma de igual forma que en los años 2018 y 2019 cuando se debatieron ordenanzas similares en el recinto. Cabe destacar, la actitud llamativa y doblemente irresponsable de la oposición, no solo por desentenderse de las razones por las que se declaran hoy las emergencias en el distrito de Cañuelas, las cuales están vinculadas a las políticas de ajuste aplicadas por el Macrismo y sus consecuencias penosas en materia de Salud, Educación, Desempleo, Pobreza, Hambre y Exclusión, y que fueran sostenidas durante los últimos cuatro años por los ediles opositores con nulos cuestionamientos y gestiones sino también por manipular la verdad mediante un comunicado en el que exigen y reclaman sin hacer una sola autocritica. Resulta imperioso además, remarcar, el engaño y la falacia en la que incurre Juntos por el Cambio al señalar que su propuesta de congelamiento de los sueldos políticos quedó plasmado en la ordenanza, cuando la misma estaba contenida en el despacho del Frente de Todos por pedido expreso de la intendenta Municipal, la que además incluyó al personal político designado en el ente Descentralizado Hospital Ángel Marzetti. Entendemos por seriedad a la cualidad de un gobierno sustentable, capaz de afrontar el día a día su gestión conteniendo a toda la ciudadanía; no se puede obrar en esa dirección mediante el desfinanciamiento de recursos. Indudablemente, nos hubiera gustado un gesto político de mayor compromiso para con la gestión del actual gobierno que tan solo tiene cumplidos veinte días en el de ejercicio de su mandato. Exhortamos a las Concejalas y Concejales de Juntos por el Cambio a tomar una actitud verdaderamente constructiva.

Firmado por las concejalas y los concejales del Frente de Todos