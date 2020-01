EN MARCHA OTRA ILUSIÓN

Compartir

Cañuelas Fútbol Club inició el torneo Clausura 2020 en la Primera C de A.F.A; visitó a Laferrere, fue derrota por la mínima.

Pero más allá de los tres puntos dejados en la Villa, el equipo de Iñiguez-Márquez terminó con un juego que permite la ilusión. Este sábado jugará de local con Deportivo Merlo. Con gol del ex CFC, Damián «Dibu» Villalba Laferrere le ganó al tambero. La dupla Nicolás Iñiguez y Gonzalo Márquez, dispuso en la inicial a Gastón Brambatti, Walter Silva, Germán Sosa, Carlos Aguirre, Iván Fassione, Carlos Madeo, Franco Quinteros, Julián Cano, Mauro Frattini, Emanuel Trejo y Alan Visco. RECOMENDACIONES PARA EL PARTIDO DEL SÁBADO 1° DE FEBRERO CON DEPORTIVO MERLO. (Información de prensa del departamento de prensa del Cañuelas FC) Para el partido del próximo sábado 1° de febrero (17 hs) instrumentaremos una serie de normativas tendientes a cumplir con las disposiciones de APREVIDE en el marco de la Ley del Deporte. Las inmediaciones del Estadio Arín estarán restringidas y no habrá circulación libre en los horarios determinados por el Operativo Policial (desde las 15) ni para vehículos, rodados ni peatones. Solo podrán acceder a la boletería de Plateas por la manga de vallas especialmente delimitada por calle Uruguay hasta el portón principal. Para aquellos que deseen estacionar su auto cerca del Estadio se habilitará un espacio de Estacionamiento Controlado en Uruguay y Sarmiento. Se venderán PLATEAS el mismo sábado desde las 15 horas en las Boleterías del Estadio Arín. Precios: PLATEA SOCIOS: $200 SOCIAS, MENORES, JUBILADOS $150 PLATEA NO SOCIOS: $450 NO SOCIAS, MENORES Y JUBILADOS: $300 Se venderán Populares el mismo sábado desde las 15 horas en la nueva boletería que habilitaremos sobre la calle Uruguay, entre San Juan y Sarmiento. Quienes asistan a la TRIBUNA POPULAR ROLANDO PONCE deberán hacerlo por Uruguay (las otras calles estarán valladas). Podrán ingresar a la Popular Rolando Ponce. SOCIOS CUOTA AL DÍA (reclamar recibo en administración de la sede durante la semana) sin cargo. SOCIOS CANCHA. Se harán exclusivamente en el Estadio Arín el jueves 30 y el viernes 31 de 18 a 20: $300 (tiene validez para todos los partidos de febrero) POPULARES $250 DAMAS, MENORES Y JUBILADOS $150 Menores de 10 años acompañados por un mayor ingresarán sin cargo. Se ruega a las Socias y a los Socios regularizar su cuota; no comprometa ni a boleteros ni controles. Consultá en la sede el PLAN AMIGOS (de gran utilidad para los seguidores del equipo) * solo para socios que abonen su cuota adhiriéndose al Débito Automático o con Tarjeta de Crédito (en cuotas) RECIBIREMOS AL EQUIPO CON GLOBOS ROJOS Y BLANCOS (te regalamos el tuyo el jueves 30 o el viernes 31 de 18 a 20 en La Tienda del Club, Lara 874) Tanto los controles como los integrantes del Operativo Policial podrán solicitar la identificación de identidad por lo que rogamos acudan con DNI y no comprometan al personal idóneo. Así mismo, como en los últimos partidos del año pasado, son filmados ingresos, egresos, tribunas y plateas siendo punibles aquellos espectadores que cometan disturbios o no cumplan con los requisitos que impone la Ley del Deporte