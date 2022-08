Encuentro del partido FORJA con novedades.

Compartir

El pasado viernes, se realizó una vez más un encuentro de la militancia del Partido de la Concertación Forja Cañuelas.

En esta oportunidad se efectúo un balance sobre las visitas, recorridas y charlas debate que la agrupación pudo participar en el transcurso de las semanas.

“Quedo plasmada una encuesta para estipular en las próximas recorridas, con el fin de comunicarnos con los vecinos de San Esteban y Máximo Paz”. Vocero del sector

Además se debatió internamente varios proyectos en plena elaboración, entre ellos Banco REDIME (red de distribución de medicamentos), proyecto global de Contención equina y canina (acompañando a lo ya existente), bajada la Universidad de la Plata en relación de Cursos de Oficio online), entre otros. “En un debate y lluvia de ideas se barajaron propuestas que serán evaluadas a fin de darle formas y poder presentarlas en el ámbito político”. afirmaron desde la agrupación local.

En la reunión del último viernes se sumo al encuentro el ex concejal y odontólogo Cesar Agnelli, a esta formación, el referente Juan Pablo Carricaburo reiteró su declaraciones anteriores “En FORJA participan todos los Peronistas que no encontraron espacios dentro del PJ y radicales que no se sienten representados por la UCR derechizada.

Por su lado la referente Soledad Basabilbaso anuncio que se iniciara una campaña llamada “Forja Informa para generar noticias de interés a la comunidad” y por último la referente nacional pero de la música tradicional folklórica Yamila Cafrune (forjista y Peronista), desarrolla un nuevo encuentro debate para la militancia del campo popular.