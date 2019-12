Este poster de Los Náufragos es de 1971 y tiene su historia

Compartir

A los integrantes originales Guillermo Cimadevilla, Quique Villanueva, Gustavo Alessio, Carlos Nilson y Roberto Cesari se suma el trio de brass que integró el grupo mucho tiempo, estaba formado por los maestros Gustavo Bergalli y Ruben Barbieri en trompeta y el belga Cristian Kellens en trombón, un verdadero orgullo para Los Náufragos haber contado con estos verdaderos genios. En la foto de abajo a la derecha se ve a Roberto Cesari quien fuera nuestro baterista por un largo periodo, mas conocido como Junior, en mi humilde opinión el mejor baterista de Argentina. Dejó de tocar en vivo por problemas de salud, yo mantenía contacto con el y un dia me dijo que tenia un poster del grupo que yo habia perdido, me lo queria prestar para que le haga una reproduccion fotografica. Me acerqué hasta su casa en la Avenida Callao donde dictaba clases de batería, charlamos largo rato recordando anécdotas de las giras y me confesó entusiasmado cuanto le gustaría volver a integrar el grupo, me emocionó porque el pobre ya no estaba en condiciones de hacerlo, su salud estaba muy mal y no mucho despues partiría, Mi recuerdo y homenaje a este gran maestro y amigo que fué el gran Roberto Junior Cesari.

(Guillermo Cimadevilla