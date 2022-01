Explosión en las esquinas de Lara y Florida.

Compartir

Cerca de las 16 hs, estallo parte del asfalto de Lara y Florida, susto y asombro, se investiga las causas. No fue necesaria la evacuación de las viviendas pero fue suspendida la vacunación en el Club San Martín.

Personal del Vacunatorio que trabaja en el Club San Martín junto a las personas que esperaban ser vacunados fueron los sorprendidos por la explosión interna en la calle de Lara y Florida, rápidamente llamaron a los Bomberos Voluntarios, quienes al llegar al lugar, tomando el control de la situación, luego se solicito la presencia de Camuzzi Gas Pampena, para realizar mediciones correspondiente, “rayos X con un escáner de mano, verificando el caño maestro y las conexiones domiciliarias” detalles del personal a cargo.. No lograron encontrar las causas y por tal motivo tuvieron que pedir refuerzos en equipamiento a la localidad de lobos, -donde no se descarto hasta el momento que no es un escape de gas-.

También acudieron al lugar personal de ABSA verificando las Cloacas, en la cámara ubicada en la misma esquina, se retiraron del lugar, asegurando que no son la causante de la explosión.

Los Bomberos convocaron a personal de EDESUR por una de las líneas subterránea que pasan por debajo de calle Florida hacia el Transformador de calle 9 de Julio entre Rivadavia y Libertad, ya que podría haber sido también causante de la detonación de 13.800 voltios Media Tensión.

Camuzzi pidió asistencia Policial, por una posible fuga de Gas en el lugar, cerrando la circulación de personas. Hasta el momento se llego a la conclusión que el problema sería la rotura de un caño ubicado en dicha esquina. Personal por la tarde seguía trabajando en el lugar.