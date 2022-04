Fassi junto a Kirchner en la asunción del nuevo presidente del Partido Justicialista de Merlo.

Compartir

La Intendenta Fassi acompaño a Gustavo Menéndez en su asunción como nuevo presidente del Partido Justicialista de Merlo. Representativo encuentro por la concurrencia de dirigentes del Partido Justicialista enmarcado con un multitudinario acto.

El presidente del PJ bonaerense se despacho en su discurso: “el triunfo de Mauricio Macri como presidente en 2015 llevó al pueblo «a un infierno», de donde el peronismo «lo había sacado en 2003».

Máximo Kirchner, señaló el jueves: «La derrota del peronismo en 2015 le salió cara a todos los argentinos y argentinas, piensen como piensen, no solo a los peronistas. Esa derrota, a nuestro pueblo, lo llevó a un infierno que el mismo peronismo lo había sacado en 2003. No se confundan, no perdió el peronismo. Perdimos todos y todas», expresó en el marco del multitudinario acto donde juraron las nuevas autoridades del Partido Justicialista en Merlo, con fuerte presencia de dirigentes de la primera sección electoral.

En línea con eso, dijo: «Hoy veía una foto que mostraba dos personas sonrientes que se habían juntado en el país del norte. El ex presidente de Estados Unidos (Donald Trump) y el ex presidente (argentino, Mauricio) Macri, y no podía dejar de pensar lo que le pasa hoy a nuestro pueblo, a nuestras ciudadanas y ciudadanos, a los vecinos y vecinas de Merlo. No podía dejar de pensar en cómo endeudaron a nuestro país, a nuestra Argentina».

Y recordó las palabras de su padre y ex presidente, Néstor Kirchner: «Néstor decía lo que estaba pasando, no decía que estaba todo bien. Decía: estamos en el infierno y que el primer objetivo era el purgatorio para solucionar el hambre y la pobreza».

Por su Parte Marisa Fassi en su rol militante y político definió el acto con algunas reflexiones en sus redes: “En cada rincón de la Provincia, hay que llevar las ideas casa por casa”. “Este es el camino: con unidad, militancia y amor. El peronismo es ampliación de derechos, justicia social y dignidad. Esos son los principios que defendemos y abrazamos”.

Además enfatizo sobre los jefes comunales: “Los intendentes y las intendentas vamos a seguir trabajando junto a Alberto Fernández, Cristina Fernandez de Kirchner, Axel Kicillof y Máximo Kirchner para devolverle la felicidad a nuestro pueblo”.