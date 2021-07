Fassi: “Tenemos que construir una agenda común”

Compartir

La intendenta de Cañuelas habló con diario Hoy y dio definiciones sobre el panorama que enfrenta su distrito en un contexto inesperado como lo es la pandemia de Covid-19 y sobre el rol de los jefes comunales.

Marisa Fassi le toca atravesar una situación que jamás hubiera imaginado: como intendenta de Cañuelas, debe enfrentar el complejo panorama que presenta la pandemia, además de apuntar a la reactivación económica luego de lo que define como “otra pandemia”, los cuatro años de macrismo.

-¿Cuáles han sido los mayores desafíos de su gestión hasta ahora?

-Creo que al igual que les pasó a todos los intendentes e intendentas del país, la pandemia es algo que no esperábamos y que atraviesa toda la gestión. El sistema de Salud de Cañuelas no estaba preparado para este desafío; durante la gestión de Cristina pudimos inaugurar un hospital regional en el 2015, pero lamentablemente durante los cuatro años de gestión de Cambiemos no se ocuparon por equiparlo ni ponerlo en funcionamiento pleno. Teníamos solamente nueve camas con respirador, y fue necesario equiparlo en tiempo récord.

Hoy contamos con 45 camas con respirador, y en los peores momentos se llegaron a usar 38 al mismo tiempo. La decisión y el compromiso de los gobiernos de Alberto y Axel hicieron posible que hayamos podido hasta el momento dar respuesta a nuestros vecinos. Al mismo tiempo equipamos nuestro hospital municipal y creamos un centro de aislamiento, pusimos nuestro mayor esfuerzo en este campo.

Pero al mismo tiempo hemos tratado de no dejar de lado nuestros principales objetivos para la gestión, que es el crecimiento y el desarrollo de Cañuelas y la creación de empleo. Tengo confianza en que vamos a superar esta situación gracias a una campaña de vacunación histórica, y una vez que esto pase esperamos que Cañuelas sea un pilar del crecimiento en la región, con la apertura del Mercado Agroganadero a mitad de este año, y la ampliación del Parque Industrial.