Finalista en Uribe y sigue en La Plata.

Bautista Muller sigue con actividad.

El joven tenista de tan solo 14 años continua con torneos oficiales y buenos resultados. Durante el mes pasado estuvo disputando un torneo abierto de la Asociación Argentina de Tenis en La Plata donde en singles llego hasta la instancia de cuartos de final, y junto a su compañero Pablo Naboulet llegaron a la final del dobles. palpitandodeportes.com.ar

En estos momentos, está disputando dos torneos en paralelo. Por un lado, esta participando del Uribelarrea Open en la categoría segunda. Del torneo lleva disputado tres rondas, ganando todas. Este sábado, jugó la semifinal y ganó por 6-2 y 7-6 pasando a la final, que todavía no tiene fecha porque resta disputarse la otra semifinal. Un dato no menor, es que al ser un torneo libre no hay división de categoría por edad. Por lo tanto, con 14 años, enfrentó a rivales de 25, 42 y 55 años.