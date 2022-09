Forja Cañuelas repudia energicamente el atentado a la vecepresidenta de la Nación

Compartir

Forja Cañuelas en conjunto con todo el campo popular expresa el repudio a este hecho lamentable que entristece a nuestra patria, como es el atentado a Cristina.

Queremos la paz social e institucional en la República Argentina En un contexto donde es importante para nuestro país, la unidad política y social, llamamos a toda la sociedad y al campo político en particular, a erradicar en forma urgente los discursos de odio, a desterrar todo tipo de violencia política desde cualquier ámbito que se produzca y a condenar los hechos que generen la división y el odio en nuestra sociedad.

Repudiamos enérgicamente el atentado contra CFK, y también rechazamos en forma categórica todo tipo de violencia política y social de cualquier forma que ésta se exprese. Debemos ser responsables desde los medios de comunicación y desde todos los ámbitos políticos a la hora de exponer nuestras ideas y nuestros reclamos para dejar claro que no es permisible atentar contra el otro. Debemos marcar un límite que no se traspasa.

Las consecuencias de los discursos del odio, vengan de donde vengan, pueden ser nefastas para nuestro país y nos atrasan como sociedad política. Este momento que atraviesa nuestra nación, llama la atención y nos alerta sobre lo que hemos hecho mal.

Llamamos a todos a sumarse en un acto general para mostrarle a la sociedad que si es posible una política que no utilice el odio y la división a cualquier costo. Es un deber sembrar paz y hacer política con reglas que vayan en armonía con la democracia y en contra de todo aquello que nos lleve a la división y a la desunión entre compatriotas. La paz es y será el único camino. No al odio , no a la violencia!!!

forja junto a la Intendenta Municipal.