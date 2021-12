Girotti quedó a un paso: Fue subcampeón de Areneros 1400

En una definición para el infarto, no logró el titulo por tan solo 6 puntos.

German Girotti llegaba con toda la ilusión a la última jornada de la categoría Areneros 1400, donde se disputaban las fechas 11 y 12 y el cañuelense llegaba en la tercera posición del campeonato a 25 puntos de Eduardo Farfalla, líder y actual campeón de la categoría, y en total se ponían en juego 74 puntos. palpitandodeportes.com.ar

Pero a medida que pasaban las competencias, la ilusión crecía. El sábado, German clasificó cuarto y quinto para la primera y segunda final respectivamente mientras que sus rivales directos en la lucha por el titulo no lograron estar entre los diez primeros.

Para la primera final, Girotti pasó la bandera a cuadros en la tercera posición, ocupando el último lugar del podio y sumando puntos importantísimos para descontarle al puntero que había terminado en la octava posición. De hecho, a la espera de la segunda final, el cañuelense ya estaba segundo en el campeonato a solo 13 puntos.

Por lo tanto, la ultima carrera iba a ser prácticamente un “mano a mano” entre Farfalla y Girotti. Germán largaba desde la quinta posición, mientras que Eduardo largaba desde el lugar trece, por lo que si la carrera terminaba así, habría un empate en la punta. Pero en caso de empate, Girotti seria campeón por mayor cantidad de segundos puestos a lo largo del torneo.

Pero así de parejo como fue todo, la definición no fue la excepción. Por tan solo seis puntos de diferencia, el campeón Eduardo Farfalla retuvo el título, mientras que German Girotti pintará el dos en sus laterales.

En la carrera final, Girotti finalizó cuarto mientras que el campeón avanzó hasta el séptimo puesto, lo que le valió para ser bicampeón.

Germán hizo referencia en sus redes sociales sobre el final de la temporada: “Realmente fue un fin de semana increíble, hermoso, difícil, que había que estar tranquilo para intentar hacer lo que hicimos que fue pelear hasta el final, no es fácil definir en esas instancias, la cabeza no para, todo el mundo te pregunta cómo estás, que sentís y como uno nunca lo vivió solo trataba de no ponerme nervioso porque eso en la pista se paga caro, pero por suerte no paso, estuve concentrado todo el fin de semana y realmente cerramos y cerré el año convencido de que puedo correr contra los mejores. Hice lo que había que hacer y más allá que no alcanzo para el N°1 si alcanzo para festejar un Subcampeonato y un año que no nos vamos a olvidar nunca”