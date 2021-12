Hernán Letcher: «El congelamiento de precios sirvió para detener la inercia inflacionaria».

“El dólar y las tarifas han sido anclas para tratar de contener la inflación, se planteó devaluar más rápido. Me parece que el objetivo es sostener las anclas, pero que efectivamente funcione, y eso se vislumbra en noviembre” expuso, al tiempo que agregó “si este mes la devaluación llegara a cerrar en 2 puntos y la inflación en 2.5, lográs cierta convergencia. La realidad es que si la inflación se hubiese ajustado al tipo de cambio hoy tendríamos un 20 %”.

Por ello, aseguró que “las políticas del congelamiento de precios por parte de del gobierno funcionaron, mal que les pese a los controladores de precios” y precisó que “alimentos y bebidas se movieron en torna a un 2.1” y que la estrategia “sirvió para detener la inercia inflacionaria, de eso no hay duda”.

Seguidamente, habló respecto a los aumentos de precios en los sectores de prendas de vestir, gastronomía y hotelería. Para el primer caso, “se registró un aumento del 16% y no hay una explicación de porqué lo hicieron en semejante variación, porque además es un sector fuertemente protegido además por políticas de gobierno”. Desde su punto de vista, “frente a la política correcta del gobierno, detrás vienen algunos sectores que se aprovechan de esa situación para remarcar precios”.

El economista indicó que “en gastronomía y hotelería algo parecido sucedió con el Pre Viaje que tuvo mucho éxito y básicamente impulsó un record de turismo en meses que no tenías tanto turismo como octubre y noviembre y que además funciona en turismo local; da la impresión que como te van a reintegrar la mitad del pasaje, yo remarco y me quedo con una parte del Pre Viaje, pero no vía consumo sino vía precio” aunque remarcó que “este último sector sí hay que reconocer que fue el más afectado por la pandemia”.