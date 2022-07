Incendio de una vivienda.

Compartir

En el transcurso de la mañana del dia de ayer, se produjo un incendio en una vivienda de la calle Belgrano al 200, cuyo propietario sería el Sr. Walter Chico, antiguo dueño del establecimiento Old West.

Gracias al rápido accionar de los bomberos que fueron alertados por el llamado de los vecinos, se pudo rápidamente extinguir las llamas que ya habían alcanzado parte de la estructura edilicia de la vivienda siniestrada.

El fuego que se empezaba a propagar por todo el hogar ya habia consumido objetos personales de los moradores y existía el peligro que se propagara a casas contiguas.

Según trascendidos de los vecinos, el fuego se habría generado a partir de un desperfecto en un aparato eléctrico. Se presume que una estufa eléctrica recientemente adquirida, habría originado un cortocircuito que ocasionó el incendio.

Es lamentable lo sucedido pero por suerte se ha actuado rápido , evitando una catástrofe peor, nos relataba uno de los sacrificados bomberos que se veía extenuado por la labor.

La Dirección de Bomberos llama a tener un uso cuidado y controlado de estufas a gas, a leña y eléctricas, muy utilizadas por estos días de frío.

La Dirección Nacional de Bomberos realiza una serie de recomendaciones para evitar siniestros que pueden ser mortales si no se realiza un uso cuidado y controlado de estufas a gas, a leña y eléctricas. Además, incluye la situación del uso de braseros, con los que también se han constatado fallecidos.

Cuidados en el manejo de la electricidad

Evitá sobrecarga de enchufes y las tomas eléctricas.

Desconecta los electrodomésticos cuando no los uses.

Revise el estado de las instalaciones eléctricas por un profesional.

Evitá dejar conectado el cargador del celular durante la noche.

Recordá no secar la ropa apoyándola sobre una estufa.

Hacé instalar un disyuntor en tu casa, puede salvar tu vida y proteger los artefactos de tu hogar.

Recaudos en la cocina

No dejes elementos cercanos al fuego.

Apagá la hornalla cuando no la uses

Alejá del fuego elementos inflamables o combustibles.

Tené cuidado si usás prendas de manga larga mientras cocinás.

Reposá la plancha sobre su base de apoyo y no sobre la parte metálica.

Evitá tocar mecheros u hornallas sin cerciorarte de que estén fríos.