J.J sorprendió y le ganó a Cañuelas

Cañuelas mereció más pero recibió dos duros golpes

El sábado se jugó una nueva fecha de la Primera B Metropolitana. Cañuelas recibió a JJ Urquiza en busca de volver al triunfo en casa.

El partido arrancó de manera inmejorable para Cañuelas. Mostrando una gran producción, el equipo de Zermatten era el dueño absoluto del partido y empezaba a llegar con peligro al arco visitante.

Pero todo remate al arco de Cañuelas, ya sea de Maraschi, Sosa, Acosta o el que llegara, terminaba con una gran reacción del arquero Juan Pablo Noce, que se lució siendo la gran figura del partido.

A pesar de haber contando con muchas situaciones de gol, y la tenencia del balón, Cañuelas no pudo abrir el marcador. Y como el futbol no entiende de lógicas o merecimientos, los goles que no se hacen en un arco se hacen en el otro, reza un viejo refrán futbolero.

Sobre el final de la primera mitad, prácticamente cuando el celeste no había inquietado, Montero se las ingenió para meterse al área, y tras unos desafortunados rebotes, la pelota le quedó cómoda al “9” para que defina con precisión ante la salida de Cacace y marcar el 1 a 0.

Sorpresa absoluta en el Arin.

Para la segunda mitad, con el resultado a favor, Jota Jota salió un poco más decidido y mejoró la producción. Cañuelas, por su parte, siguió de la misma manera pero ahora ante un rival mas plantado en el campo de juego.

Pero a los 20 minutos, en otra jugada aislada, Kevin Dubini hizo una jugada personal dejando en el camino a los defensores tamberos y definió al palo ante la salida de Cacace. 2 a 0 y demasiado premio para el visitante.

Zermatten metió cambios ofensivos para buscar lograr el descuento pero siempre se encontró con una gran tarde del arquero que logró mantener el arco en cero.

Dura derrota para Cañuelas que hizo un gran desgaste en la primera mitad y en dos jugadas aisladas pierde el partido. Ahora el tambero queda libre la próxima fecha. Ante esto, aprovechará a jugar este miércoles los 18 minutos restantes ante Villa San Carlos, partido que el local iba ganando por la mínima diferencia.

FORMACIONES

Cañuelas: Cacace; Cano, Aguirre, Trombetta, Guerrero; López, Trejo, Acosta; Maraschi, Kruger y Sosa.

Ingresaron: Morales, Alegre, Ottaviani y Ferré

JJ Urquiza: Noce; Presedo, Caballera, Huichulef, Diaz; Iglesias, Lugo, Villalba, Dubini, Bogado; Vedoya y Montero.

Goles: Montero y Dubini (JJU)

Arbitro: Mauro Biasutto