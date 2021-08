Joven emprendedor de Cañuelas trasciende las fronteras.

Compartir

“A Cañuelas le veo muchísimo potencial, nos gustaría crear una mini ciudad tecnológica aquí, que abra las puertas hacia el mundo, como consecuencia recursos y posibilidades a muchos jóvenes cañuelenses”.

Lucas Achilli de 22 años de la ciudad de Cañuelas, creo una empresa de sistemas llamada Evolper.com es una empresa que brinda servicios de desarrollo de sistemas web, informática y comunicación.

El fundador y gestor de Evolper, Lucas Achilli, es un joven de 22 años oriundo del barrio San Esteban. Su primer trabajo fue en la empresa Molino Cañuelas y hoy es empleado en el área de Sistemas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Lucas amplia la información personal “Me recibí en la escuela técnica, después estudie administración de empresas, tengo dos master uno en administración y otro en finanzas, en síntesis hoy dirijo una empresa de sistemas que se llama “Evolper” fundada por mí, la empresa se dedica al desarrollo web y aplicaciones móviles, como crear sistemas nuevos para grandes y pequeñas empresas como también se puede hacer cualquier tipo de páginas web”.

Achilli con una gran vocación de emprendedor nos explica de su desarrollo “La empresa nació por una necesidad que encontré en Estados Unidos particularmente por el hecho de que en situación de pandemia muchos no tenían los recursos suficientes para desarrollar una página web, porque si no sos una gran empresa no pasa nada, entonces aplique el famoso boca a boca que tenemos acá y gracias a un socio que encontré que es Alemán -quien me ayudo para aprender inglés- empezamos con el proyecto, fuimos creciendo exponencialmente en 6 meses, al principio hacíamos todo gratis y luego empezamos de a mil dos mil dólares y asumir más trabajos hasta grandes clientes y llego la posibilidad de firmar contratos con compañías, actualmente estamos trabajando en 30 proyectos en el mundo y somos 17 personas repartidas en diferentes países. La idea es traer la conciencia empresarial de otros países hacia acá y como argentino tengo esa responsabilidad de mejorar la calidad de vida con la que vivimos hoy, gracias a la evolución de nuestro emprendimiento nos posiciono muy bien afuera, actualmente estamos por recibir una inversión importante para generar una aplicación móvil”. Concluyo orgulloso nuestro vecino.