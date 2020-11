Juegos Bonaerenses 2020 – Deportes Electrónicos.

Compartir

La Secretaría de Deportes informa que ha finalizado la Etapa Local de los Juegos Bonaerenses 2020 Edición Virtual, organizada por la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires y fiscalizada por la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA), en la que el municipio de Cañuelas presentó 69 inscriptos:

• Clash Royale: Compitieron el jueves 12 de noviembre: Julián Atencio, Matías Verón, Borges Mendes Valentín, Farías Cárdenas Iván, Miguens Agustín, Contreras Ignacio y Pereletegui Lorenzo.

Resultó ganador Iván Farias Cárdenas quien disputó 4 partidas ganando todas por 1/0, 2/1, 1/0 y 3/1, y haciéndose acreedor del pase a Regionales en esta disciplina.

• Free Fire: La competencia se llevó a cabo el sábado 14 de noviembre y participaron 6 equipos.

-EET N°1 (Arburúa Mauro, Carballo Sebastián, Hinojoza Alejo y Contreras Agustín)

-Don Bosco A (Quiroga Marcos, Quiroga Pablo, Urbisaia Alfredo, Marelli Juan Ignacio y Robaldi Benjamín)

-Don Bosco B (Ponce Luis, Marques Figueiredo Bautista, Pupillo Martín y Cirigliano Martín)

-Equipo particular DT C. Paván (Donadío Silva Lautaro, Corvalán Juan Cruz, Latapie Maitena y Atencio Julián)

-Santa María (Senas Aspeitía Agustín, Spinelli Gordillo Ivo, Garra Patricio y Borsani Luciano)

-Equipo particular DT D. Boyle (Zapata Thomás, Boyle Brian, Campos Kevin y Palavecino Franco)

Resultó ganador el Equipo Don Bosco A integrado por Ponce, Marques Figueiredo, Pupillo y Cirigliano.

• Fortnite: El miércoles 18 de noviembre se jugó esta disciplina, en la que se inscribieron 32 participantes.

-Santa María (Puciarelli Salvador, Galatro Alberto, Ñanco Manuel, Peña Lautaro, Martínez Santiago, Contrera Ignacio, Uhart Sebastián, Ullúa Lucio y Ferreira Dos Santos Santiago)

-Las Cañuelas (Caviglia Román, Rodríguez Milena, Pfeifer Zoe, Senande Santiago, Giuliano Mía y Vinciguerra Rodrigo)

-IMEI (Manzotti Martín, Insúa Thiago, Guzzi Germán y Cristón Francisco)

-Don Bosco (Mathieu Juan Bautista, Bucari Gonzalo, Endara Mateo, Dimeglio Santiago, Gorostidi Matías y Lizarraga José)

-De manera particular (Gasparini Santiago, Gullota Bruno, Maffuche Martínez Tomás, Cogliano Tobías, Correia Lucas, Hernández Luciano y Sánchez Baltazar)

En este juego clasifican a la Etapa Regional los Top10 de cada Municipio, por Cañuelas obtuvieron el pase a Regionales: Rodríguez Milena, Giuliano Mía, Germán Guzzi, Dimeglio Santiago, Gorostidi Matías, Sánchez Baltazar, Correia Lucas y Gullota Bruno.

• League of Legends: El equipo que pasó a la Etapa Regional pertenece al Colegio Don Bosco y lo integran: Correa Mariano, Piñera Francisco, Almada Carminati Nicolás, Motta Facundo y Lerda Lucía.

La Etapa Regional se comenzará a disputar a partir del 24 de noviembre con las siguientes fechas:

• 25/11 Free Fire

• 27/11 Fortnite

• 28/11 League of Legends

• 03/12 Clash Royale

Todas las partidas de esta fase serán transmitidas por el canal de canal de YouTube de la Subsecretaría de Deportes de la Provincia de Buenos Aires. Se podrá ver a los cañuelenses ingresando a https://www.youtube.com/c/ Subsecretar%C3%ADadeDeportes/ featured