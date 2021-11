Juegos Bonaerenses: Cañuelas avanza, en Mar del Plata.

Compartir

La delegación cañuelense vivió un sábado lleno de competencias en la 30° edición de la final de los Juegos Bonaerenses.

Durante la mañana el equipo de básquet 3×3 sub 16 se llevó el partido frente a Salliqueló con un 14-0 y la dupla de pádel universitario integrada por Santiago Daneff y Emiliano Da Silva venció por 6-1 6-1 al conjunto de Benito Juárez.

Más tarde Tomas Barragán en tenis de mesa sub 16 se quedó con el encuentro frente a Junín por 3-0, 3-0 y en la categoría sub 18 Morena Silva también se llevó un 3-0, 3-0 para Cañuelas frente a La Plata.

La delegación cañuelense cerró el día con la victoria de Mateo Luna y Agustín Da Silva en pádel masculino sub 14 por 6-2, 6-0 frente a Pergamino y el primer puesto para Lucas Miño en freestyle que mañana participará de la semifinal.