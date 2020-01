Kicillof en Brandsen

Compartir

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó esta mañana en Brandsen la puesta en valor del Centro de Atención Primaria Las Mandarinas, junto al ministro de Salud de la Provincia, Daniel Gollan, y el intendente local, Oscar Daniel Cappelletti.

También estuvieron presentes el director de la Red Pública de Salud AMBA, Joaquín Larrabide, el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín e intendentes regionales.

En este marco, Kicillof afirmó: “Hace falta más presencia del Estado provincial, que coordine y ayude a todas las intendencias”, porque “la salud no pide ficha de afiliación política ni carnet electoral, afecta a todos”, y agregó: “Necesitamos de todos los actores sociales porque la situación económica que tenemos es de emergencia”.

“La importancia de la salud debe plasmarse en hechos, no estamos hablando de un servicio del Estado, estamos hablando de un derecho. Si no se convierte en una realidad, la política no está cumpliendo su obligación”, subrayó Kicillof y agregó: “Nuestra deuda principal como gobierno es con los y las bonaerenses, y esa es la primera que venimos a saldar”.

Las obras de refacción y ampliación de este Centro de Atención Primaria demandaron una inversión de 11 millones de pesos y permitieron construir nuevos consultorios, un SUM, baños, como así también adquirir equipamiento médico nuevo.