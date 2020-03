La historia se repite otra vez, robo en Sarandí Con dignidad.

Compartir

Con la cabeza alta. De pie. Así fue la participación del Cañuelas FC en la edición 2020 de la Copa Argentina Axion.

Fue derrota ante Argentino Jrs. por 1 a 0. Fue injusticia. Tal como sucediera en la anterior participación del Cañuelas FC en la edición 2017 de la Copa Argentina, cuando fuera derrotado ante Rosario Central en Santa Fe. El protagonismo de árbitro fue determinante, letal para Cañuelas. Jamás se duda de la honorabilidad arbitral de Claudio Gariano, pero sí de su capacidad, su justicia, otra vez más favoreciendo al equipo grande, en este caso Argentinos Juniors, quien no necesitaba de su ayuda para superar estos 32avos. de final. Gol tempranero de Gabriel Hauche marcó la única diferencia en la red. En el juego Cañuelas estuvo a la altura de las circunstancias. Con mucha actitud, con ganas y un Sosa imparable, debió tener mejor suerte en la definición. No pudo ser. La pésima actuación del árbitro no sancionando dos penales claros a favor del tambero; no le dio al equipo de Gonzalo Márques la justicia que mereció. LO QUE VIENE El próximo domingo Cañuelas vuelve a su torneo de Primera “C”, cuando visite en el estadio Nueva España al Deportivo Español; pero sabiendo que jugando cómo lo hizo en la Copa Argentina, no puede haber equipo de la categoría “C” que le pueda ganar.