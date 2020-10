La intendenta encabezó junto a Gustavo Arrieta y Nicolás Kreplak el acto en homenaje a Néstor Kirchner.

Compartir

Marisa Fassi: “Néstor nos propuso cumplir con nuestros sueños”.

Ante un nutrido grupo de funcionarios, concejales, consejeros escolares y militantes, la intendenta Marisa Fassi encabezó este martes el acto en ocasión de los 10 años del fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner en el Hospital Regional que lleva su nombre.

La jefa comunal presidió el homenaje junto al viceministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y el presidente del Consejo de Administración del Hospital, Sergio Alejandre.

Estuvieron presentes también la presidenta del Concejo Deliberante, Margarita Trejo, la presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardozo, el director del Hospital Néstor Kirchner Diego Cerrudo, y los miembros del Consejo de Administración Alexia Navarro, Luis Croveto, José Luis Ingold y Roberto Fernández Meire.

Durante el homenaje se descubrió una imagen del expresidente Kirchner, realizada en hierro por el artista y concejal Esteban Sarlenga, en tanto que el Ministerio de Salud Provincial donó dos obras plásticas que homenajean al expresidente: un cuadro realizado por la artista Mora Petraglia y un cuadro de mosaico veneciano llevado a cabo por los artistas de “Mosaico Nacional”.

También, varias organizaciones sociales plantaron 10 árboles en honor a la memoria del líder político. Durante el acto, de forma simbólica, fue elegida la CTA (representada por Mario Miceli, Flavia Guardia y Sandra Coronel) para colocar el primero de los ejemplares.

En un clima de emoción pero también de alegría y reconocimiento hacia la figura del exmandatario, se escucharon sentidas palabras de la intendenta y el viceministro de Salud.

Néstor nos propuso cumplir con nuestros sueños

“Este hospital lleva el nombre de nuestro presidente, ese presidente que llegó para hacer las transformaciones más importantes de nuestra Patria y que para nosotros fue el que nos propuso cumplir con nuestros sueños”, manifestó Marisa.

«Con este estadista que fue Néstor los jóvenes volvieron a creer en la política. El mejor momento que he vivido como militante ha sido el de entender lo importante que es el compromiso, poder llegar a darle respuestas a la comunidad, sobre todo con la salud pública».

“El sueño de un hospital como este jamás se nos hubiese ocurrido con Gustavo. Me acuerdo cuando comenzamos con este proyecto, lo difícil que fue, los palos en la rueda para conseguir este predio”, aseguró la intendenta recordando los inicios del proyecto, en los que “la oposición no quiso acompañar esta obra tan importante para la comunidad y para la región”.

La jefa comunal destacó la importancia que el Hospital tuvo para enfrentar la pandemia: “Más allá del trabajo que hemos hecho en el territorio, este Hospital que fue inaugurado por Cristina, se levantó y se puso de pie en este gobierno de Alberto y de Axel”.

Marisa se dio cuenta de que “en el pico de pandemia tuvimos 16 casos que necesitaban camas con respirador, pero si no hubiésemos puesto este hospital de pie y en total funcionamiento hubiésemos tenido solamente 9, mientras que hoy contamos con 57. Así nuestro sistema de salud no colapsó, con 180 camas para nuestros vecinos, nuestra comunidad y para toda la región. Eso es Néstor, esos son los sueños”, cerró la jefa comunal.

Néstor corrió los límites de lo posible

“Néstor nos devolvió la autoestima, la confianza en nosotros como pueblo. Nos devolvió creer que podíamos incluirnos y pensar que podíamos ser mejores”, dijo a su turno Kreplak, al tiempo que destacó la figura de Kirchner como alguien que permitió “correr los límites de lo posible”.

“Lo que nosotros creíamos que era posible, era algo realizado inmediatamente después; lo imposible era lo que estábamos a punto de hacer, y los milagros los estábamos organizando. En los años de Néstor fue que nos superamos como país, como pueblo, como personas. Sobre todo como colectivo. Empezamos a entender que la Patria es el otro, y que todos juntos podíamos salir adelante e incluirnos en América Latina”, graficó el viceministro de Salud.

“Hoy estamos en un lugar que durante un tiempo lo quisieron llamar el Hospital de la Cuenca. No lo quisieron cerrar, pero si sacarle el nombre Néstor Kirchner, como hicieron con todos los hospitales que forman parte del proyecto de tener un sistema de salud inclusivo”, dijo también Kreplak y aseguró que “tratar de desaparecer símbolos, personas, a nuestros líderes, proscribirlos, es algo muy complejo, muy caro, algo que tenemos grabado en nuestra retina”.

Kreplak también se refirió a la situación actual, y a la decisión del gobierno de asegurar atención a todos y todas: “enfrentamos entre todos esta pandemia, sin dejar a nadie afuera, sin permitir que ningún argentino ni argentina se quede sin acceso a la salud. Para esto sirve lo que hicieron, trabajar a destajo, como lo hicieron en este Hospital”, manifestó dirigiéndose al personal de Salud.