La intendenta municipal Marisa Fassi encabezó este martes un acto dando inicio la obra de finalización del tramo “La Pérgola”.

En el acto llevado a cabo a la vera de la autopista estuvieron el Ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, el administrador general de Vialidad Nacional Gustavo Arrieta, presidente de Corredores Viales Gonzalo Atanasof, los gerentes ejecutivos de Vialidad Nacional Federico Stiz y Raúl Ruesga, y el equipo regional de Planeamiento, Concesiones, Proyectos y Obras pertenecientes a la cartera de Vialidad. Además, estuvieron los concejales y concejalas, consejeros escolares, funcionarios del municipio y representantes de instituciones intermedias.

La empresa que se adjudicó el proceso licitatorio fue Ingevial S.A., y su representante, el Ing. Diego Pino, firmó junto a la intendenta y los funcionarios nacionales el convenio de inicio de obra.

La obra fue retomada luego de haber sido interrumpida en dos oportunidades, durante gestión del anterior Gobierno Nacional, el cual adjudicó un esquema de obras denominado Participación Público Privada (PPP), afectado por el acuerdo realizado con el Fondo Monetario Internacional.

La nueva licitación del proyecto contemplará la reconstrucción de un tramo y contendrá un cantero central, una configuración de calzadas del tipo “2+2” y banquinas pavimentadas a ambos lados. Dichos detalles, permitirán optimizar las actividades que llevará a cabo el Mercado Agroganadero en términos de transporte, y una disminución de los riesgos por accidentes de tránsito.

Cumplimos con nuestras palabras

Al momento de tomar la palabra, la intendenta Marisa Fassi se refirió en primera instancia al recorrido de la calle Allende y especificó “recién recorríamos la obra de la calle Allende, una obra que fue tan pedida por los vecinos, por las familias, por las empresas. Una recuerda ir a caminar, ir a visitar el barrio y el pedido de los vecinos, ni siquiera del asfalto, sino que pudiéramos arreglar más la calle. En diciembre estuvimos firmando el convenio y hoy cumplimos con nuestra palabra”.

Además, la jefa comunal se refirió al Bicentenario de Cañuelas y a las obras que se están llevando a cabo de manera simultánea en distintos puntos del distrito. En ese sentido, destacó “qué mejor que en los 200 años, generar trabajo y obras que mejoran la conectividad. Y continuó, “ahora estamos acá, en esta obra que muchos soñamos, que es tan importante; que el gobierno anterior había paralizado y que este gobierno presente, que genera trabajo, que en Cañuelas nos ha dado la posibilidad de tener obras como nunca en los 200 años de historia, ha puesto en funcionamiento. Y que significa potenciar, no solamente a Cañuelas, sino a la región y, sobre todo, prevenir accidentes viales”.

Uno de los programas de obra pública más importante

Por otra parte, el Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, sostuvo que “acá en Cañuelas yo tengo una doble sensación, como decía Marisa, la circunstancia de estar atravesando 200 años de historia durante todo este año, y por otro lado iniciando esta obra emblemática, que es la obra de 5km que nos va a conectar el puente La Pérgola con la rotonda Cañuelas”.

“La decisión del gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, del Ministerio, de Katopodis, la decisión y la convicción de los ingenieros y abogados del Ministerio de Obras Públicas y de Vialidad Nacional, permitió que resolviéramos contrato de 10 mil millones de dólares de la PPP pagando solamente 18 millones de dólares que era la obra efectivamente ejecutada. No lo hicimos con consultoras, no lo hicimos con bancos internacionales, lo hicimos con los profesionales y las profesionales del Ministerio de Obras Públicas y Vialidad”, agregó Arrieta.

“Y hoy estamos dando inicio a esta obra que no es una casualidad, se da en el marco de uno de los programas de obra pública más ambicioso que le ha tocado atravesar al país. Y en ese marco, una decisión clarísima del Presidente de la Nación y de la Vicepresidenta de cumplir los compromisos internacionales, pero teniendo en cuenta que tenemos un bien supremo a preservar que es el derecho de los argentinos a trabajar, a seguir creciendo, a soñar y el de los privados a invertir”, dijo también.

Cañuelas se está proyectando a 20 años

Por último, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, saludó a la comunidad de Cañuelas y destacó que “esta ciudad viene creciendo con obras, pero con la tarea, con la vocación, con el empuje de Marisa realmente se va proyectando, se está pensando a veinte años Cañuelas con estas obras, con el Mercado, con las obras de agua y de saneamiento en cada uno de los barrios, con la planta que muy pronto tenemos que poner en marcha en Máximo Paz. Es pensar a 20 años, pensar de qué manera Marisa y Gustavo quieren y necesitan que se desarrolle Cañuelas. Que no sea ni en la discusión de la rentabilidad que algún sector privado pueda encontrar en todas las oportunidades que tiene Cañuelas ni de manera espasmódica viendo qué podemos hacer porque se acerca una elección sino de una manera pensada, de una manera planificada, de una manera sentida. Y eso se nota cuando uno recorre cualquier barrio de Cañuelas, los del centro, los accesos que hacen al desarrollo de la región y también los barrios que están un poco más alejados, más postergados y necesitados. Un desarrollo integral”.

“En el peronismo las obras son y dicen algo especial. En un gobierno peronista la obra pública es sinónimo, es expresión de oportunidades, de integración, de federalismo, pero fundamentalmente es sinónimo de transformación. En el peronismo las obras son grandes, son importantes, son las que mueven y definen el desarrollo de un país. Y es lo que estamos haciendo”, agregó Katopodis.

“Tenemos muy claro el plan de desarrollo que tiene que seguir la Argentina y ese plan de desarrollo se sigue y se materializa con estas obras. Y estas son las obras que definen de qué manera la Argentina se tiene que integrar, de qué manera la Argentina puede salir adelante. En ese plan de desarrollo la obra pública es una palanca fundamental”, cerró el Ministro.