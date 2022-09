«La peña Los Bellezza» festejó sus 20 años

Compartir

Es verdad que solo una vez se cumplen 20 años de trayectoria, en lo que sea, porque es un número contundente, que habla de una continuidad, experiencia, respaldo, responsabilidad y también del tesón para sobrellevar cada adversidad que sin duda se presenta a lo largo del tiempo, sobre todo cuando muchas de las cosas se hacen con el corazón, con el sacrificio familiar, con la colaboración de los integrantes, con la ayuda de los vecinos, la Peña “Los Bellezza” cumplió sus primeras dos décadas y lo celebró de gran forma.

Ella estuvo en todo, atenta a cada detalle, no es fácil materializar aquello que transcurre el mundo de las ideas, plasmarlo sobre un escenario, darle forma con esa estética detallista que intenta y que a decir verdad logra en cada oportunidad, porque el placer y el regocijo que genera a la vista están garantizados cuando uno se sienta en la Peña Los Belleza para disfrutar esa entrega que busca saciar las expectativas de cada espectador.

Claro que detrás de ella, está José Bellezza, su padre, y Cecilia Millares, su madre, reconocidos vecinos de la localidad, ambos supieron sostenerla durante estos años, aportando recursos, pidiendo colaboración, renegando con los mercaderes de las instituciones que solo lucran con el manejo de las mismas, alejados de las actividades para la que fueron creadas, haciendo las veces de mozos, de recepcionistas, de relaciones públicas, iluminadores, la rueda de auxilio que la noche precisa para cubrir cualquier necesidad que surja y que no son pocas en la intensidad de una noche de peña con el Club Social y Deportivo Villa María de Máximo Paz repleto. www.contracarainformativa.com.ar

Aires Santiagueños fue una vez más la banda elegida para arrancar con la música y levantar a los presentes de sus sillas, como siempre emocionan con parte de su repertorio y además hicieron bailar a todos bailarines y bailarinas que había en el club, recorrieron cada ritmo tradicional folclórico del país y hasta le sumaron ritmos más tropicales. El cierre estuvo a cargo del violinista internacional Daniel Cañueto, ex León Gieco, y su banda que llenaron de ritmo y talento la noche para que toda la concurrencia bailara cada pieza compartida.

La noche del Ballet los Bellezza tuvo una invitada especial, Susana Pedranzzini, la abuela de Noelia, quien de cierto modo es quien acercó a su nieta preferida hasta el folklore para que lo abrazara con tanta vocación y la impulsara a obtener una formación profesional. Esa búsqueda incesante de la perfección la llevó, una vez terminado el colegio secundario, hasta el Instituto Nacional de las Artes (UNA) de donde egresó con cinco títulos: Profesorado de Arte en Danzas, Licenciada en Folklore, Licenciada en Tango, Intérprete en Folklore y Tango; más un posgrado en Danzas Históricas Europeas.

Así lo narró Noelia al tomar el micrófono: “A mis diez años yo pensaba en cualquier cosa menos en bailar folklore, quería actuar, modelar o bailar otros ritmos… no me interesaba para nada el folklore. Pero un día mi abuela me pidió que le enseñara a bailar una chacarera, me dijo que ya era grande y que le daba vergüenza ir a aprender a algún club. No pude decirle que no y empecé a aprender, en un principio para enseñarle a ella. En el viejo lavadero le enseñé a ella cómo bailarla. Y desde ahí descubrí que lo mío era el folklore”.

Noelia aprovechó la oportunidad para agradecer la “infinita colaboración de muestra intendenta Marisa Fassi, sin la cual hubiese sido imposible hacer nada de esto, porque ella siempre está apoyando todos los eventos culturales de Cañuelas”. También agradeció la presencia de la secretaria de Gobierno, Valeria Ríos.

Integrantes del Ballet «Los Bellezza»: Milagros Alarcón; Julieta Carricaburo; Joaquín Cor; Priscila Corpus; Araceli Duarte Cabral; Joaquín Duarte Cabral; Carolina Espinoza; Érica Higa; Martín Marchesi; Maximiliano Molina; Hugo Pacheco; Yanina Piñero; José Speranza; Chambi Valdez; Milagros Veliz,

Alumnitas del Ballet «Los Bellezza»: Amparo Gómez; Sofía Olivera; Maia Ragone; Luana Lambrech; Magdalena Miranda; Malena Molina; Ana Gutiérrez; Paloma Goggia; Sofía Gutiérrez; Alejo Ojeda y Oscar Méndez.

Un párrafo aparte para la impecable locución, a cargo de Juan Carlos Marchetti, vecino de Máximo Paz, con un amplio recorrido periodístico, como hace 20 años, como aquella primera vez que con 16 años decidía arrancar con esta muestra anual del “Ballet Los Belleza” y él estaba ahí para anunciarlos.