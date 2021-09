La tenista cañuelense Florencia Moreno se despidio de los paralimpicos.

Compartir

En sus redes publico lo siguiente: «Termino mi participación en los juegos tokio 2020».

«Más allá del resultado que obviamente quería un poco más estoy más que feliz de estar acá, de vestir la celeste y blanca representando a mi país».

«Quiero agradecerles a todas las personas que me escribieron, vieron el partido y me apoyaron estos últimos días, aunque no pueda responder o recompartir todo, no se dan una idea lo reconfortante y alentador que es saber que tengo tanta gente apoyandome y alentandome.

Y sin duda también agradecer a los que me acompañan en este camino que sin ustedes, yo no hubiera podido llegar hasta acá:

@toyotaargentina

@outlandisharg

@grupoa2.arg

@estudio_etchevers

@municanuelas

@dunlopsportsarg

@dunloptennisofficial

@enardinfo

@aata.argentina

@deportesar

¡Gracias por todo, sigamos apoyando los deportes adaptados