La UCR se prepara para una gran interna por la Presidencia del Partido.

Dos Son la listas que se presentaron para competir, una de ellas lleva a Noni Iturmendi y la otra lleva como «sorpresa» la participación de Ezequiel Rizzi.

Pareciera que el Radicalismo local se prepara para encenderse entre las cenizas, aunque en tiempo de pandemia la decisión de los protagonistas es retrasar las elecciones por cuestiones de seguridad sanitarias. En las últimas horas presento la lista 414 un comunicado a la sociedad extendido a las autoridades provinciales con la iniciativa en principio estirar la fecha.

A continuación se reproduce el texto completo. “La Democracia para el Radicalismo es un estilo de vida, es su identidad principal a través de sus más de 100 años de historia. Nuestra cultura política hace que nuestras diferencias, que son parte de la condición humana, las resolvamos con asambleas o elecciones, dándole plena participación a los afiliados para que los dirigentes elegidos tengan legitimidad para conducir y liderar.

Nacimos a la política con Raúl Alfonsín, no nos asusta el debate y la discusión democrática. Nos oponemos a la uniformidad, la unanimidad, el secreto y las libertades restringidas, porque son propias de los regímenes corporativos y fascistas.

Nuestras autoridades partidarias provinciales convocaron a elecciones y a la movilización de los radicales en la provincia de Buenos Aires en plena pandemia, decisión que como mínimo es inoportuna y negacioncita de una realidad que duele a una gran mayoría de los Argentinos y Cañuelenses. Solicitamos que reflexionen y posterguen estas elecciones para cuando nuestra provincia supere esta pandemia”.

Por otro lado la lista 922 se presento como la “lista de unidad”, entre dos sectores del radicalismo representados a nivel nacional por Lousteau y Salvador.

El espacio interno “Evolución”, encabezado a nivel local por el Concejal Ignacio Duhalde, cuyo referente y líder es el Senador Nacional Martín Lousteau y el espacio interno «Adelante Buenos Aires» liderado a nivel Provincial por el ex Vice Gobernador Daniel Salvador, actual Pte. del Comité Provincia, encabezado a nivel local por el Concejal MC y pre candidato a Intendente por la UCR Leonardo Iturmendi, han decidido presentar una propuesta conjunta a través de la Lista «Primero Cañuelas» con el Número 922, La lista se conforma de la siguiente manera: Candidatos a la CD: Presidente: Leonardo Iturmendi, Vicepresidente: Silvia Emma Corbalan, Secretaria: Anabel Fantino, Tesorero: Eduardo Odriozola Vocales titulares: 1) Cintia Matrelo 2) Niceforo Aguirre 3) Miriam Gonzalez 4) Esteban Hipolito Alem 5) Elisabet Romero 6) Valmor Garcia 7) Maria de los Angeles Almeida 8) Hugo Alberto Palacios 9) Daniela Gisele Behrens 10) Marcelo Garcia 11) Julieta Tellechea 12) Sebastian Cornador Vocales suplentes 1) Alberto Garcia 2) Susana Puchetta 3) Facundo Vigil 4) Alejandra Garzonio 5) Luis Irigoyen 6) Tamara Franco Convencionales titulares 1) Guillermo Perez 2) Teresa Dominguez Convencionales suplentes 1) Eduardo Sabino 2) Edda Almiron.

La lista de Ezequiel Rizzi se inicia por la presentación de Carolina Torrilla a candidata, representada a nivel Provincial por el dirigente Posse, pero por estar recientemente afiliada al radicalismo y no computársele sus años anteriores es que no pudo se parte de esta propuesta. Aunque su referente acompañará la lista 414, luego que su dirigente Carolina Torrilla conversara con la agrupación de Polo Perez Armani, para sorpresa de muchos esta unión hizo que se trasformara en la vuelta de los dirigentes históricos de la UCR, entre ellos el mismísimo Ex Senador o la ex candidata y Concejal Liliana Menconi.

LISTA 414: Presidente: Ezequiel Rizzi, Vicepresidenta: Liliana Menconi, Secretario General: Cristian Pérez Armari, Tesorera: Daniela Vicente.

Vocales titulares: Edgardo Francisco Gatti, Mirta Ester Luciani, Julio César Del Valle, Guillermina Raquel Melman, Pedro Nicolás Molfese, Angélica Zulema Musse, Néstor Leonardo Sánchez, María Ester Castro, Ernesto Pepe, Marcela Curone, José Luis Fuentes, Malvina Angélica Frasseren, Marcelo Oscar Fernández, Delia Noemí Peñaloza.

Vocales suplentes: Norberto Juan José Pérez, Beatriz Pérez, Enrique Rizzi, Alicia Susana Tellechea, Daniel Arnaldo Iriarte, María Magdalena Klehr, Daniel Eduardo Pedrini.

Convencionales titulares: Juan Carlos Vicente, Alicia Andrea Torrilla. Convencionales suplentes: Ángel Colamarino, Mirta Miranda.