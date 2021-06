La vacunación sin turno se ampliará a mayores de 60 años.

A partir de este sábado 12, las personas mayores de 60 años que no recibieron ninguna dosis, pueden acercarse sin turno previo, sólo con su DNI a los centros de vacunación, para recibir la vacuna contra el Coronavirus.De esta forma en la Provincia de Buenos Aires se extiende la vacunación libre que la semana pasada había sido dispuesta para mayores de 70. Cabe aclarar que se encontrará disponible únicamente la primera dosis para quienes no hayan recibido ninguna. En los casos de personas que aguardan la segunda dosis, o para la población en general, sigue vigente el sistema de turnos.Hasta el momento fueron vacunadas en Cañuelas 18.139 personas con primera dosis, de un total de 31.301 inscriptos. De este modo continúa con muy buen ritmo tanto la inscripción (que sumó alrededor de 2 mil personas en la última semana) como la vacunación, que contabilizó más de 3 mil nuevos vacunados.En los próximos días (sábado, domingo y lunes) hay turnos programados de segundas dosis, por lo que se recuerda a todas las personas inscriptas en el programa de vacunación que revisen por medio de la aplicación, correo electrónico o ingresando a la web ( vacunate.gba.gob.ar ) si les fue otorgado un turno.Es importante recordar que se agregaron nuevos factores de riesgo con prioridad para recibir la vacuna. Aquellas personas que se encuentren inscriptas pueden por medio de la aplicación o página web actualizar sus datos y señalar si se encuentran en alguno de los siguientes grupos de riesgo: obesidad, diabetes, enfermedad renal crónica (incluyendo pacientes en diálisis), enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad con compromiso inmunológico, cirrosis hepática, discapacidad, embarazadas (o sospecha), personas que se encuentren amamantando.Quienes aún no se hayan inscripto, pueden hacerlo de forma online en www.vacunatepba.gba.gob.ar o acercándose a los puntos de inscripción presencial dispuestos por el Gobierno Municipal, en el CIC de Máximo Paz, Unidades Sanitarias y también en dependencias provinciales y nacionales como las sedes de IOMA, Defensoría del Pueblo, y PAMI.