La voz de una mujer dentro de la materia, Escultora Francisca Verd.

¿Cómo fueron tus inicios en el arte; en especial, con la escultura?

—A mí realmente siempre me gustó el arte y la pintura, antes de incursionar en la escultura. Se da por las vueltas de la vida, en el año 1994, una amiga comenzó en el taller municipal de Morón y me dice “acompañame”. Estuve seis años en ese grupo, con un profesor importante, Eduardo Saraceno. A partir de ahí comencé a participar en salones y a ganar premios y menciones. Recorrimos lugares de la provincia, luego con un grupo de San Fernando llegué a exponer en Italia (lo que sería un Arte BA de acá) y en la sala José Luis Cabezas del Congreso de la Nación.

Desde esa zona, ¿en qué año llegás a Cañuelas?

—Vine a vivir en el año 2006, a la propiedad la tenía desde 1985. Era casa de fin de semana de mis padres; al fallecer ellos me instalé. Justo me había recibido de profesora de Artes Visuales (Escuela de Arte “Leopoldo Marechal” de La Matanza), y conseguí trabajo. Soy profesora en la escuela de Los Pozos, la Secundaria N°5 (a la tarde Escuela N°6). Y después apareció la posibilidad de abrir la Sociedad Argentina de Artistas Plásticos acá en Cañuelas, de la que fui la primera delegada.

¿Cómo es tu vínculo subjetivo con la escultura? Se habla mucho sobre la cercanía que tiene el artista con la materia.

—Me parece que se pone más el cuerpo que en la pintura, por ejemplo. La pintura requiere otro esfuerzo mental, en la escultura además está el esfuerzo físico. Fijate los simposios de escultura, donde te dan un tronco enorme y en cuatro días tenés una obra. Ahora fui a Unquillo, Córdoba, a un encuentro, y era una cosa impresionante las herramientas que utilizaban; iban a implantar una escultura en chapa de seis metros. Yo dije “esto no es para mí”.

¿Cuáles son los tamaños en los que vos te manejás?

—80 centímetros es lo más grande que realicé. Y así y todo son pesadas, yo trabajo con granito reconstituido, por ejemplo. Siempre es todo una movida llevarlas.

¿Desde dónde partís para la creación? ¿Hay un boceto o te habla la misma materia?

—A veces tengo un boceto, pero la obra nunca me sale como el boceto. A mí siempre me pasa, que no estoy en el mismo estadio, diría Piaget, la bidimensión no es la tridimensión. Yo en el dibujo no tengo la misma capacidad que en la escultura, en general se cree que se avanza más con la idea en el dibujo que en el material, a mí me pasa distinto: recién puedo ver todo el recorrido en el trabajo con la obra. Por eso el dibujo nunca me llamó demasiado la atención, trato de buscar el volumen.

Yendo más atrás en la creación ¿qué es lo que te inspira una idea?

—Trabajo mucho con el cuerpo de la mujer y su volumen. Mi profesor decía que las mujeres americanas tienen formas muy hermosas y que hay que exacerbarlas. La psicóloga que tenía al estudiar decía que una siempre se dibuja, pinta y modela a sí misma. Y me he dado cuenta que las obras representan momentos de mi vida, y cuando pasé momentos difíciles ya estaban en la obra y no me daba cuenta. Ahora en la madera estoy trabajando distinto, con una línea precolombina tirando hacia al misticismo. Es lo que me parece que en la actualidad uno está buscando, con los cambios que se avecinan, nos tenemos que dar cuenta que si no cambiamos cosas de nuestra vida el mundo no va a ir bien. Una búsqueda espiritual cercana además a nuestras raíces.

(Notapublicada en prensa gráfica en mayo de 2012. Revisada en marzo de 2021).

Obra en exposición

A partir de su llegada a Cañuelas, las esculturas de Verd fueron ocupando diversos espacios públicos. Equilibrio, en el Banco Provincia, en el año 2016, y la notable Resistencia, su obra de mayor tamaño, inaugurada el 24 de marzo de 2017 en memoria de los 40 años del secuestro y desaparición de Esteban Reimer, emplazada en Ruta 205 y la colectora que lleva el nombre del delegado de Mercedes Benz. Francisca ya había realizado una serie de pinturas sobre la última dictadura, y la talla en madera Virgen de los desaparecidos, Primer Premio entregado por la Asociación de Artistas Plásticos de Quilmes en 2018.

En la actualidad se encuentra expuesta en el Hospital Cuenca Alta “Néstor Kirchner” la serie de esculturas titulada Mujeres en resistencia. Trabajadas en granito, alumbran una mujer histórica y actual, en fragmentos, volúmenes de vida que mudan de acuerdo a la perspectiva y el ángulo de la mirada. Organizada por el Comité de Género y Diversidad del Hospital regional, la muestra abierta el último 8 de marzo permanecerá en la sala de exposiciones al menos un mes. Las imágenes de las esculturas antes de ser expuestas: