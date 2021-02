Las nuevas secuelas del Covid 19.

Compartir

Parosmia y fantosmia Si bien se conoce que según el cuadro de cada paciente cómo es la recuperación de la enfermedad, con el avance de las investigaciones sobre la misma se van realizando nuevos hallazgos de secuelas.

El coronavirus no da tregua: si bien en Argentina ya comenzó la campaña de vacunación, que tiene como prioridad a quienes afrontaron en primera línea a la pandemia desde sus inicios, aún en el mundo se ven segundas olas de contagios que ponen en riesgo la salud de muchas personas.

En ese mismo sentido, continúan las investigaciones para determinar algunas características de este virus de fácil propagación, y que mantiene al mundo en vilo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirmó que se transita por un “COVID largo”: la responsable del equipo clínico a cargo de la respuesta al coronavirus, Janet Díaz, afirmó que aún no se sabe “verdaderamente qué es el COVID largo”, pero todo indicaría que en algunos pacientes la enfermedad persiste por más tiempo que lo conocido hasta el momento.

En un documento reciente, la OMS definió a esta persistencia de síntomas como “síndrome poscovid-19” o “COVID-19 de larga duración”. Luego de obtener su alta de la enfermedad, varios pacientes han presentado cansancio extremo, disminución y alteración del gusto y olfato, dificultades respiratorias, problemas neurológicos y cardíacos.

Por su parte, Maju Lozano, contó su experiencia personal tras recuperarse del covid: “Yo los llamo `días COVID´ porque en algunos estás bien y en otros no sabés por qué, pero no tenés aire. Es horrible”, dijo la conductora, que en diálogo con un médico determinó su cuadro como parosmia.

“Por ejemplo, las flores, el café, no los huelo. El alcohol y los perfumes, tampoco. Estoy casi en cero, es como un olfato selectivo”, contó Lozano acerca de cómo transita este “Covid largo”.

Sin embargo, la parosmia no es lo mismo que la fantosmia: la primera de ellas, es con un estímulo preciso, sin embargo, la segunda es cuando no hay un estímulo y se percibe algo que los demás no sienten.