LAS PIBAS EMPATARON CON SAN MIGUEL

Ni las tamberas, ni el Trueno Verde, pudieron sacarse diferencia, Fue empata 1 a 1 en la cancha de césped sintético del Estadio Arín. La lluvia no fue impedimento para jugar la 9ª fecha del torneo de Primera División “C” Femenino. Cañuelas no pudo jugar en la cancha auxiliar Daniel Cuchetti, pero las infraestructura del estadio permitió disputar el partido en la cancha de césped sintético. Guillermo Ferreyra y Mauro Monti dispusieron de Karen Hocquart; Atuel Medina, Novas, Aluminé Medina, Martina Franchesca Cuarenta; Brisa Rodriguez, Sofía Maderna, Villarreal, Rocío Benitez; Nazarena Seubert y Milena Franco. En el complemento #laspibas sacaron ventaja a los 21´ cuando Alejandra Escobar en su debut no la dio por perdida y tras dos tiros en los palos abrió el marcador poniendo en 1-0 a favor de Cañuelas. A los 39´ en otra jugada confusa, en una serie de rebotes San Miguel llegó al empate 1-1 con gol de Estela Gómez. Empate ante San Miguel, en casa. Mejoró la presión en el complemento y se puso en ventaja tras este remate en el palo de María Villarreal, y una serie de rebotes que le permitieron a Alejandra Escobar, en su debut, señalar la apertura del marcador. Tras una serie de rechazos cortos, Estela Gómez marcó la igualdad. En una cancha rápida, los dos equipos hicieron un gran esfuerzo que equiparó la falta de claridad.