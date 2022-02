Latapie correrá en el Turismo Pista.

Gran noticia para el automovilismo cañuelense. El joven piloto Nahuel Latapie pasará a correr en el Turismo Pista Clase 1, categoría nacional donde surgieron grandes pilotos.

Latapie que viene de competir de gran manera en la Monomarca FIAT, donde casi logra el bicampeonato, apuesta a esta nueva categoría junto al equipo Choury Racing Group.

“Muchas veces soñé con esto, poder correr en esta categoría y a nivel nacional… hoy estamos a un pasito de ir a correr, cuesta mucho… no vamos con el mejor presupuesto pero creo que si no encaramos así nunca lo íbamos a intentar. Gracias a todos los que me dan fuerzas y los poquitos que cuando les dije que quería ir me apoyaron aunque saben que es casi imposible nunca me dijeron que no. Voy a dejar todo como siempre” posteó el piloto en sus redes sociales.

El cañuelense debutará este fin de semana en Olavarría, con toda la ilusión a cuesta. Volverá a competir con un Fiat 1 y mantendrá el numero 91, numero que utilizó en la Monomarca FIAT.

La temporada pasada, la Clase 1 tuvo una plaza de 70 autos, aunque 56 fueron los que sumaron al menos una unidad, siendo por demás competitiva. El campeón de la categoría fue Matías Álvarez, quien ganó 3 de las 10 carreras del campeonato sacándole una buena diferencia a su perseguidor que fue Martin Chico.