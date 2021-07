Llaman a licitación para la obra de construcción de dársena y semaforización del acceso de R205 por R.O. del Uruguay.

Compartir

Este martes fue publicado el llamado a licitación para la obra de “Canalización y semaforización en el ingreso a Cañuelas” desde la Ruta 205 por la calle República Oriental del Uruguay, que había sido conveniada en abril entre la intendenta Marisa Fassi, el presidente de Corredores Viales S.A., Gustavo Atanasof, y el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta.