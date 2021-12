Luis Cámera: “La enfermedad es muy distinta entre los vacunados y los no vacunados”.

El médico y asesor del gobierno habló de la situación sanitaria en el marco de la nueva ola de contagios de Covid.

Afirmó que los cambios en los protocolos tienen que ver con la campaña de vacunación.

Consignó que “ya las personas vacunadas son distintas a las no vacunadas, más allá de si es la variante Delta u Ómicron” y agregó que el brote actual “es una mezcla” entre las dos cepas.

“El impacto de las vacunas hace que la situación no sea igual”, aseveró el profesional y consideró que “creo que con 5 días de aislamiento alcanza, con la Ómicron los tiempos se acortan porque a las 48 horas de infectado se tiene síntomas”.

Seguido, advirtió que “la resolución de la enfermedad es muy distinta entre los vacunados y los no vacunados”. Cámera cree que “éste es otro momento de la pandemia, esta variante es un pariente lejano de la Delta, no es una epidemia de no vacunados como se presentaba” con esa variante.

Ahora “el paciente no llega a la guardia con falla respiratoria como pasó en la segunda ola (…) El virus es más benigno y hay mucha población vacunada, eso hace que la tasa de mortalidad sea diez veces menor”.

El entrevistado consideró que los contagios van a seguir subiendo en los próximos meses y afirmó que “esta es una nueva ola que ya venía con la Delta, aunque es probable que la Ómicron la suplante”.