Mac Goey encabeza la lista Pro y alineados para enfrentar a la UCR en las Paso.

Sin lograr un acuerdo entre la UCR y el PRO, los espacios políticos que representan a la oposición local volverán a enfrentarse en las PASO para definir qué partido encabezará la lista de candidatos. Santiago Mac Goey conducirá la nómina que lleva a Diego Santilli.

El precandidato de «La Territorial» Santiago Mac Goey se refirió a la instancia mal lograda que obtuvo con sus colegas del radicalismo para no tener una lista única. Además compartimos la lista completa que representa a su sector político local.

“Nosotros agotamos todas las instancias para ir en unidad con el radicalismo, lo cual nos pareció una idea que representaba la voluntad de muchos vecinos, que nos pedían que vayamos juntos, en un principio parecía que iba a prosperar pero después no paso. Decidimos de armarlo lo más representativo a nuestro espacio e ir para adelante en la instancia de interna para definir como en el 2019 la conducción de la lista en general, yo estoy muy entusiasmado porque estamos frente a un desafío que es trabajar todos juntos poder cambiar también el concejo deliberante tener la mayoría y representar a la altura de las circunstancia a la gente que nos votó yiag también a quienes no nos votaron, me parece que es el futuro de la política de Cañuelas y un posible 2023 para “JUNTOS”. afirmo el candidato del Pro Santia.go Mac Goey

LISTA COMPLETA

Concejales Titulares

1 – Santiago Mac Goey

2 – Natalia Blasco

3- Gerardo Uhart

4- Julia Medina

5- Ismael Goñi

6- Lorena Aguirre

7- Miguel Ángel Ferrero

8- Roxana Ruffo

9- Edmundo David Alurralde

Concejales Suplentes

1- Gabriela Serrano

2- Bautista Juarez Arhía

3- Silvina Longhitano

4- Horacio Costa

5- Sandra Aguera

6- Daniel Fama

Consejeros Escolares Titulares

1- Hernando Noseda

2- Verónica Iozzolino

3- Carlos Alvarez

Consejeros Escolares Suplentes

1- María Sol García

2- Luciano Insúa

3- Adriana Vogt