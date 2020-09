Compartir

Este miércoles a las 16 hs vecinos convocan a una marcha por el asesinato de Barcia en la noche del martes, el reclamo de justiciaras no se hizo esperar en la redes sociales.

“A las 16 nos encontramos todos en la plaza San Martín y desde allí marchamos hacia el Parque de la Salud”.

Muchas son las voces que se alzan desde la media noche de ayer en repudio, dolor y desazón, de un hecho que moviliza por la vulnerabilidad en la se encuentra la sociedad frente a estos arrebatos que declara una falta de respeto a la vida del otro, dos delincuentes armados no dudaron disparar contra alguien indefenso por el solo motivo de llevarse un celular. Algunas de las manifestaciones describimos a continuación.

Graciela Barcia (sobrina): “Que mierda que es la vida!! Tantas mierdas vivas, tantos buenos arriba!!!

No caigo que te me fuiste! Estábamos adentro felices, con tu bella sonrisa, con canto….

Solo sé que tengo un nudo en la garganta que no me deja respirar! Mi tía!

Mi segunda MAMÁ!!!

Ella se merecía estar acá, compartiendo su alegría, su canto.

Muchos dicen que descanses en paz, pero para mi todo es una pesadilla.

Fue un momento de mierda que no voy a olvidar jamás, solo quise entrarte cuando caíste en mis brazos, tus últimas palabras fueron _No!!! _Me dispararon! Solo le pedía a DIOS déjala conmigo! Tía x favor no me dejes! Quédate conmigo!. Estos hdp tienen que pagar. Como sea!!! Se llevaron a la mujer mas dulce, mas buena! La que muchas personas conocieron.

Necesito que esto se haga justicia. Estos hdp destrozaron una gran familia

Es muy difícil decirles a mís hijos que Na ya no está, que se fue y es un angelito y ver a mi hijo llorar con tanta angustia que no puede respirar.

Vas a estar siempre viva en mi corazón Tiucha Mirta Barcia Esto no queda así!!!Te lo prometo”.

Las autoridades municipales decretaron 48 hs de duelo.

informando de la siguiente manera: «El Gobierno Municipal expresó su profundo pesar por el fallecimiento de nuestra compañera Mirta Barcia».

“Queremos expresar nuestras condolencias y acompañamiento a su familia en este momento de profundo dolor, Las trágicas circunstancias de su muerte nos consternan y nos sumamos al unánime pedido de justicia”, agregaron al respecto del asesinado de Mirta quien trabajó muchos años en la secretaría privada del Intendente dentro de la Municipalidad de Cañuelas. La intendenta Marisa Fassi decidió decretar 48 horas de Duelo en homenaje. La describieron como “una invaluable colaboradora, compañera y amiga”.

Hoy en Cañuelas, por las redes se convocaron a partir de las 16:00 en Plaza San Martín, para dirigirse al Parque de la Salud en una Marcha.