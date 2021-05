Mario Secco, dijo que la oposición “juga con la muerte y con el fracaso del gobierno”.

Compartir

“La muerte los benefició, por eso empezaron a decir que las vacunas eran un veneno, después que las vacunas llegaron tarde, siempre tienen el estilo de dañar al gobierno”.

No obstante, advirtió que “ninguno de esos habla de los 55 mil millones de dólares de deuda que nos dejó Macri. Antes eran golpistas, ahora hay un modelo en Latinoamérica de lastimar con la mentira, ellos funden un país y le echan la culpa a los demás”.

Secco aseguró que el macrismo “saqueó al país en la cara de los argentinos y ahora se preparan, se van a unir todos en contra nuestro”. Dijo que la estrategia electoral de la oposición en la Provincia es unirse porque saben que no le pueden ganar a Axel Kicillof porque “él está haciendo las cosas muy bien, es muy competitivo. Lo toman como ‘el pibito’, pero se los come a todos”. En relación al Gobernador, agregó que “hay un ensañamiento contra él porque ven que puede parar una Provincia y yo que he sido intendente 20 años lo sé, porque he visto a muchos gobernadores”.

En material electoral, Secco afirmó que “nosotros venimos pensando la estrategia. Nos ocupamos de la salud, de la obra pública para recuperar los barrios abandonados, las dos rutas que nos habían parado, el puente y muchas obras” que habían quedado inconclusas. “Las rutas, los barrios y los puentes ya empezaron y no es un chiste”, por eso “valoro el acompañamiento de Alberto y de Axel. Alberto me dio una mano y el pueblo de Ensenada está agradecido, más cuando estuvimos limados 4 años”.

“Haber gobernado exitosamente 20 años una ciudad es muy importante. La gente valoriza tremendamente lo que logramos, dejamos de ser los pobrecitos que dábamos lástima y estamos orgullosos”, enfatizó.

Sobre su futuro político, el intendente Secco indicó que “me imagino conduciendo políticamente toda Ensenada, pero después de nosotros hay vida. Muchos compañeros se prepararon y están preparados para gobernar, pero yo no voy a dejar de conducir políticamente”.

Admitió en ese marco que “el año pasado tuve oportunidades de ir a algo cien veces más grandes que Ensenada para gobernar, pero decidí quedarme porque me gusta. Vos me das un municipio y yo te lo ordeno, capaz que me llevás a la Cámara de Diputado y me siento como gato encerrado”.

Secco dijo que el apoyo de la gente a su gestión obedece a que “se acostumbraron a un intendente desde las 6 de la mañana que le pega hasta la noche. No hay sábados, domingos ni vacaciones y a eso la gente lo ve y se entusiasma. Cada vez estamos mejor, no nos paró la pandemia, es más, este aniversario fue distinto pero muy importante porque inauguramos siete obras en un día”.

En relación a la situación del distrito por la pandemia, afirmó que “si Ensenada era una de las diez ciudades que mejor salud tenía, ahora la multiplicamos mucho más. Son tres hospitales. Ayer se nos contagió un geriátrico entero, más de 40 abuelos y fueron internados en forma inmediata y todavía nos queda un resto. La gente vio cómo nos ocupamos con los centros sanitarios, los campamentos y los hisopados”.

“El primer hospital de coronavirus en el país se hizo en Ensenada con recursos propios. Otros creyeron que había que esperar los recursos de Nación y Provincia y nosotros nos adelantamos, no dejamos de valorizar a un Presidente y un Gobernador que nos asistieron con un montón de insumos. Tenía dos respiradores obsoletos y ahora tenemos 50, hicimos otro hospital y el ministro nos compró un compresor que produce oxígeno y así tenemos 50 camas más con respiradores”, puntualizó Secco.