Marisa Fassi encabezó un encuentro con empresarios/as, comerciantes y emprendedores/as locales, con eje en la reactivación económica.

En el Salón Manuel Belgrano del HCD se llevó a cabo este jueves un encuentro con comerciantes, titulares de empresas y emprendimientos, con el objetivo de presentar los Programas de sostenimiento económico destinados a actividades afectadas por la pandemia e impulsados por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

La presentación contó con la participación de la intendenta Marisa Fassi, y autoridades del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, entre quienes se encontraban el director de Desarrollo Territorial y Pymes Ariel Aguilar, el subsecretario de Comercio Guillermo Rabinovich, la directora de Comercio Exterior e Inversiones María Lucía Vélez, y la subsecretaria de Industria Pymes y Cooperativas Mariela Benbi. Además, en representación de FOGABA, se hicieron presentes la presidenta y el responsable regional, Verónica Wejchenberg y Fabián Almeida. Por otro lado, de la localidad de Cañuelas se encontraban el gerente del Banco Nación Orlando Goggi, la gerente de la sucursal local del Banco Provincia, Lorena Zapata; el secretario de Producción y Empleo Manuel Negrín, y el subsecretario de Planeamiento y Desarrollo Marcelo Di Giácomo.

El encuentro se realizó con empresarias y empresarios industriales, gastronómicos, hoteleros, comerciantes y emprendedores locales, quienes serán beneficiados con los Programas cuyas características de facturación anual y de dotación de trabajadores y trabajadoras, es coincidente con el de las microempresas y pequeñas empresas.

De esta manera, podrán acceder a microcréditos para la reactivación productiva, créditos para la inversión productiva de PyMEs lideradas por mujeres, y microcréditos para proyectos de inversión o capital de trabajo.

En ese sentido, otro de los programas presentados por la Provincia está destinado a las cooperativas y tiene como objetivo promover la ampliación y/o mejora de los procesos productivos de las cooperativas, fortalecer las estrategias y herramientas de comercialización de bienes y servicios que desarrollan, e impulsar una mejora en los procesos de elaboración de productos y de readecuación de condiciones de trabajo.

Al término de la reunión, Marisa Fassi visitó junto a la comitiva a dos de los comercios beneficiados con los programas de créditos y microcréditos. Uno de ellos fue el corralón “Los Hermanos”, dedicado a la venta de materiales para la construcción, que con el aporte económico accedieron a la compra de un brazo elevador. Luego visitaron la distribuidora Zucchi, constituida en el año 1998, y especializada en fiambres, quesos, congelados y otros productos. La distribuidora accedió de esta manera a la compra de un equipo de frío, a través del crédito garantizado por FOGABA.

“Veníamos de una crisis tremenda, producida por un gobierno y un modelo que no tuvo como objetivo la producción, y generar empleo, sino la especulación financiera. Siempre escuchamos a nuestros empresarios, que nos contaban que cuando iban a reclamar soluciones les decían que lo que tenían que hacer era reconvertirse, dejar de fabricar y comenzar a importar, lo que significó dejar afuera a miles de trabajadores y trabajadoras”. Y agregó, “ese es el modelo que produjo el cierre de más de 25 mil pequeñas y medianas industrias, que no sólo no tuvieron apoyo del gobierno sino que además enfrentaron subas de los servicios de mil, dos mil, tres mil por ciento”, manifestó Marisa durante el encuentro.

"a pesar de la pandemia, nuestros empresarios y pymes saben que hoy tienen un estado presente, que los acompaña con programas como este, que busca incentivar la producción y el consumo, generando un círculo virtuoso que genera empleo y alienta la producción", agregó la intendenta.

Por último, destacó que “a pesar de la pandemia, nuestros empresarios y pymes saben que hoy tienen un estado presente, que los acompaña con programas como este, que busca incentivar la producción y el consumo, generando un círculo virtuoso que genera empleo y alienta la producción”, agregó la intendenta.