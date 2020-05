Marisa Fassi firmó un convenio de obras con el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof

Compartir

La intendenta Marisa Fassi participó este martes de un acto en la ciudad de La Plata, encabezado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, en el que se presentó un importante plan de infraestructura para varios municipios de la Provincia.



El Plan incluye la construcción de centros de aislamiento modulares para el Servicio Penitenciario; la realización de obras en el marco del programa “Argentina Hace” en 40 municipios; y obras de agua y saneamiento en 16 partidos del AMBA.

Participaron también el jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero; el ministro del Interior, Eduardo De Pedro; el ministro de Infraestructura bonaerense, Agustín Simone; y la presidenta de AySA, Malena Galmarini.

Marisa Fassi firmó en representación del Municipio la adhesión al programa “Argentina Hace”, en el marco del cual Cañuelas presentará en las próximas semanas un plan de obras para diferentes barrios y localidades del distrito.

“Como intendenta, más allá de la difícil situación, me enorgullece tener un presidente y un gobernador que apuestan por un estado presente. Como ya está claro, se ha definido como prioridad a la Salud, pero también este gobierno entiende que las obras son un motor indispensable para poner en marcha la economía, y además son obras pensadas para los vecinos, y para reducir la brecha de la desigualdad”, aseguró Fassi tras el acto.

Además, suscribieron acuerdos los intendentes Jorge Ferraresi (Avellaneda), Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Fernando Espinoza (La Matanza), Federico Achaval (Pilar), Mayra Mendoza (Quilmes), Jaime Méndez (San Miguel) y Néstor Grindetti (Lanús).

Durante el acto, el presidente Alberto Fernández, destacó que “lo primero que debe enseñarnos la pandemia es que vivimos en un país injusto y no podemos permitir que esa situación de desigualdad se sostenga y se profundice”.

“Si queremos vivir en un país federal tenemos que integrarnos y para que todo esto ocurra no va a haber ninguna mano mágica del mercado que lo haga, lo tenemos que hacer nosotros”, concluyó Fernández.

“Cada intendente conoce las necesidades puntuales y urgentes, aquellas obras que van a dejar huella y le van a cambiar la vida a sus distritos; el gobierno provincial tiene que contribuir a que esas obras se hagan y estén enmarcadas en un plan integrado” porque “no alcanza con desarrollar cada municipio, hay que lograr la integración de la Provincia”, dijo por su parte el gobernador Kicillof.