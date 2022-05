Máximo Paz: se inauguró el asfalto en la calle Moreno.

Compartir

La intendenta Marisa Fassi encabezó este viernes junto al Administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, el acto de inauguración de la obra de asfalto de la calle Moreno, en la localidad de Máximo Paz.

Acompañada de vecinos e instituciones deportivas y educativas, la jefa comunal llevó adelante el corte de cintas de una obra que comprende 1.800 metros de doble capa apta para tránsito pesado, que se construyó generando una alternativa de circulación a la Avenida Pereda, donde en breve comenzará una obra hidráulica y posteriormente un ensanche y puesta en valor de la zona comercial.

Del acto participaron también el secretario de Salud del Municipio, Daniel Arfus; la presidenta del Concejo Deliberante, Margarita Trejo; la presidenta del Consejo Escolar, Sandra Cardozo, funcionarios municipales, concejales y concejalas, consejeros y consejeras escolares.

Además de Moreno, la obra de asfalto comprende también las calles Alberdi, 9 de Julio, Máximo Paz, San Luis, Rivadavia y Sarmiento, completando en el último año más de 50 cuadras de asfalto en la localidad.

“Hace 20 años Cañuelas era una ciudad que no tenía, que no quería, que no podía. En aquel momento el asfalto era sólo para el centro, y se cobraba con cuotas muy altas”, contó la intendenta Marisa Fassi en el inicio de su discurso, y aseguró que “somos parte de un espacio político que concretó la mayor cantidad de obras en toda la historia de Cañuelas”.

Marisa Fassi destacó entre otras obras de importancia la decisión de construir y equipar el Hospital Regional Néstor Kirchner, “recuperando un predio que era negocio para unos pocos, donde había cavas y la anterior gestión municipal tiraba basura y donde hoy funciona el mejor hospital de la región, por el que pasaron más de 800 vecinos de Cañuelas durante la pandemia”.

Además del asfalto, la intendenta enumeró las obras llevadas a cabo durante su gestión en Máximo Paz, como la ampliación de la Red de Agua en más de 8 mil conexiones domiciliarias, la finalización de la red de gas natural, que había sido interrumpida en el 2019 por el anterior gobierno provincial; el parque “Ni una Menos” en Máximo Paz oeste; la nueva sede del Registro de las Personas, próxima a inaugurarse; el Estadio de fútbol 11 de césped sintético, que se encuentra en ejecución, al igual que los puentes de las calles Combate de los Pozos y Suiza y el Jardín de Infantes del barrio Moradas.

Y anunció también el pronto inicio de otras obras, como la de saneamiento hidráulico en el centro de la localidad; la nueva escuela en barrio Praderas, el ensanche de la Avenida Pereda, el nuevo edificio Escuela Secundaria y la construcción de un pozo de explotación al Acuífero Puelche, generando una mejora en el abastecimiento de agua.

“Mientras cortaba la cinta, pensaba… si me viera mi viejo… Tantos años de sueños, de lucha, de militancia, y lo logramos, Gustavo”, manifestó emocionada Marisa, al tiempo reconoció a “Néstor y Cristina, que nos dieron la posibilidad de hacer estas obras tan importantes”.

“Mañana es el natalicio de Eva, y qué mejor que recordarla con obras para la comunidad, con trabajo en las escuelas y más que nada con amor, porque cada uno de los que estamos acá trabajamos con amor por un Máximo Paz cada vez mejor, con un estado presente al lado de la gente”, cerró la intendenta.

“El estado está para reasignar recursos donde más se necesitan”

Gustavo Arrieta fue el primer orador del acto, y en su discurso afirmó que “Máximo Paz a lo largo de los años ha construido el paradigma de no resignarse y tener en claro que es una de las localidades más pujantes de los últimos 200 años”.

“Los desafíos y el momento que nos atraviesan son especialmente difíciles, pero es en ese marco donde las comunidades salen fortalecidas cuando tienen en claro hacia donde quieren proyectarse”, agregó el Administrador de VN.

“Hay un montón de debates que atraviesan hoy a la política, incluso a nuestro propio espacio político; y está bien, porque no estamos discutiendo cómo nos endeudamos más rápido ni situaciones de privilegio de los dirigentes del espacio, sino cómo salir del endeudamiento que nos dejó el peor gobierno desde la vuelta de la democracia”, sostuvo también Arrieta.

“Aún atravesando dos años de pandemia, el gobierno de Alberto Fernández, de Cristina Fernández de Kirchner, el gobierno de Axel Kicillof y el gobierno de Marisa Fassi construyeron el esquema de obra pública más agresivo y reivindicativo en la historia de Máximo Paz”, destacó.

“El Estado está para reasignar recursos, para ponerlos donde más se necesita, y Máximo Paz necesita esta obra, y otras, en un esquema de obra pública que disminuya las asimetrías y las injusticias”, cerró el funcionario nacional.

“Trabajar codo a codo con los vecinos”

También hizo uso de la palabra el secretario de Salud del Municipio, Daniel Arfús, quien destacó la importancia que las obras tienen en la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.

“Cuando me hice cargo de la secretaría de salud, Marisa me hizo un pedido muy especial; trabajar codo a codo con los vecinos de esta querida comunidad de Máximo Paz escuchando sus necesidades y pedidos, así lo hicimos. Y hoy podemos decir que en la sala de Máximo Paz contamos con guardias permanentes y servicios de pediatría”, contó el funcionario.

Arfus detalló especialmente el inicio del trabajo en la localidad del programa “Tren Sanitario”, que implica un exhaustivo control de salud pediátrico haciendo hincapié en el neurodesarrollo. “El Tren Sanitario consiste en cuatro estaciones en donde al paciente pediátrico se le realiza un control de neurodesarrollo, luego pasa por vacunación, odontología, y enfermería donde se hacen los controles antropométricos. Y, por último, los recibe un médico pediatra que efectúa una revisión integral del niño”.

“Hoy, orgullosamente, puedo manifestar que este gran trabajo nació aquí en Máximo Paz y a partir de acá se va a replicar en todas las comunidades de Cañuelas”, explicó Arfús, al tiempo que citó al gran sanitarista Ramón Carrillo: “Los problemas de la medicina, como rama del Estado, no podrán ser resueltos si la política sanitaria no está respaldada por una política social. Del mismo modo que no puede existir una política social sin una economía organizada en beneficio de la mayoría”.

Acompañamiento a instituciones

Previo a las palabras de los funcionarios, se entregaron distintos tipos de aportes para clubes e instituciones de la localidad, entre ellas las que forman parte de la Liga de Fútbol Máximo Paz: Deportivo el Fondo, Merendero Jazmín, San Eduardo, La Torre, Los Leones, Mini Busters, Altos Verdes, Club Villa María, y Futsal San Carlos.

También recibieron subsidios el Centro de Jubilados San Cayetano, los Alumnos de la Escuela Media 1, la Escuela 26 del Barrio Belgrano, el Meredendero Érica Medina, el deportista Maximiliano Arredondo, y la Escuela Secundaria Nº 11, que en este caso recibió material deportivo.