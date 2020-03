Molino Cañuelas: entre transferir activos o declarar la quiebra

Compartir

Las negociaciones por la deuda de US$ 1.400 millones de Molino Cañuelas ya llevan 18 meses. La empresa ofrece ceder activos.

La empresa Molino Cañuelas busca concluir la refinanciación de una deuda de 1.400 millones de dólares. Hace 18 meses que las negociaciones se dilatan entre avances y retrocesos. La empresa afirma que se encuentra lejos de claudicar y apelar al pedido de quiebra.

Aldo Navilli, líder de la firma, encabeza las gestiones. Las negociaciones giran en torno a una transferencia de activos para cancelar una parte importante de la deuda y el saldo restante pagarlo en un plazo razonable a una tasa del 5,5%.

Cerca de la compañía señalaron que “a pesar de todas las dificultades de mercado y de la particular inestabilidad de sector agroindustrial, Molino Cañuelas continúa negociando con los bancos y tiene expectativas de llegar a un acuerdo razonable y cumplible en el corto plazo.»

Entre los principales acreedores de Molino Cañuelas aparecen, por el lado de los bancos locales, el Banco Galicia (US$ 38,5 millones; Banco Nación, (US$ 55 millones); HSBC (US$ 45 millones); Santander Río, (US$ 36 millones); Banco Provincia de Buenos Aires, (US$34 millones) y BBVA Banco Francés (US$ 24 millones).

Fuente: Clarín