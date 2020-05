Nilo Medina en boca de todos los Lobonses

Compartir

Nilo Medina, cañuelense, hace 6 años vive en la localidad vecina con su mujer, dice no ser militante del Partido Libertario, aunque si coincide con su ideología, participó de la marcha en el Obelisco contra la cuarentena. Luego fue interceptado por la policía local donde se lo demoro y se le notifico sobre la causa que se le abre por la violación de la cuarentena.

Nilo Medina fue expuesto en la localidad vecina en las redes sociales durante toda la tarde del sábado, ya que medios nacionales transmitieron una nota que le realizaron en la movilización.

La ola de críticas de vecinos Lobenses, -según el Semanario local-, hizo que autoridades de seguridad, al regresó de Medina a la ciudad, se lo trasladara a la sede policial. El funcionario Julio Rustom cuestionó la actitud de Medina, por no cumplir con la cuarentena y el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Nilo Medina: “Mi reclamo es por las contradicciones que se vienen dando, por la persecución hacia las personas que se manifiestan, el poder judicial no funciona de manera eficiente”. “los controles son cada vez más estrictos, no se puede seguir así si no hay una cuarentena inteligente como decían al principios”. Acá (por Lobos) estamos cada vez más restrictivos, se nos limita, necesitamos tranquilidad, contención, y volver a trabajar.

“Hay mucha gente que quiere hablar pero tiene miedo, y me toca a mí pagar ese precio, en un estado democrático todos tenemos derecho a expresarnos incluso de la manera que sea, si los políticos lo pueden hacer, nosotros también, soy amante de la libertad, mi reclamo es a las autoridades políticas y judiciales, ni a la policial ni a la gente y menos a otro trabajador” sentencio Medina.

El 31 ya Nilo en su domicilio realizo una transmisión en vivo en su cuenta de facebook, con más de 1000 personas siguiendo, y 19.000 reproducciones, en ese vivo dio sus explicaciones y opinión al respecto de la modalidad de la cuarentena donde no quedaron ajenos ni el presidente ni el intendente local, luego salió por las calles de lobos nuevamente con el objeto de realizar un reclamo con cacerola identificada en la actualidad como la marcha anticuarentena.

La sociedad en Lobos está dividida, los que apoyan a Nilo y los que repudian sus dichos, ahora sí, el pueblo de Lobos mediante las redes siguió el vivo de una hora veinte, con más de 84 comentarios a favor y en contra. Evidentemente la sociedad comienza a opinar sobre la extensa cuarentena y sus consecuencias.