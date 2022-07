No habrá devaluación ni baja de retenciones, aseguró Dominguez.

Compartir

El ministro de Agricultura le pidió al sector agropecuario colaboración y que acelere la liquidación de divisas.

En medio de la polémica por la escasa liquidación de granos y en la Exposición Rural de Palermo, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, le pidió “cooperación” al campo y se plegó al discurso del presidente Alberto Fernández de que los productores vendan sus reservas en silobolsas. “No va a haber devaluación ni baja de retenciones”, dijo Domínguez en la meca del campo frente a empresarios y productores del sector agro, intentando dar previsibilidad. En ese sentido, el funcionario dijo que habló con Alberto Fernández, quien le afirmó que “no va a haber devaluación ni baja de retenciones. Esta es la decisión del presidente. Argentina tiene con qué superar la crisis, tenemos que pasar la dificultad del alto consumo de gas y combustible de este mes”. A su vez, Domínguez estimó que aún quedan en manos de los productores 23 millones de toneladas de soja y cree que en el segundo semestre se liquidarán unos US$ 7 mil millones entre los diferentes productos que aporta el cereal, a los que se suman otros US$ 4 mil millones por maíz y trigo. “Lo que el Presidente está pidiendo, (como) tenemos un mes crítico para el consumo de gas por el invierno y por el tema de los combustibles y los precios que han tenido, acelerar el proceso de liquidación. Es eso, por eso estamos pidiendo la cooperación de todos los sectores”, dijo. En los primeros seis meses de 2022, el sector de la agroexportación ingresó divisas por más de US$19.000 millones, un 15% por encima de igual período del año pasado. Los exportadores vienen de pedir, para que se comercializa el grano que tienen los productores, una baja de los derechos de exportación. Esta medida ya la aplicó el exministro de Economía, Martín Guzmán, en octubre de 2020. “La Argentina tiene con qué superar la crisis. Tenemos que pasar las dificultades del alto consumo de gas y combustible este mes. El Presidente tiene a su cargo el interés general y está pidiendo que liquiden y cooperen con los sectores que pueden disponer de las divisas”, señaló en una frase donde se mostró abroquelado al mensaje del jefe de Estado. Añadió: “El sector puede cooperar para resolver el problema que tenemos”. “El presidente me dijo que no va a haber devaluación ni baja de retenciones”, insistió en otro tramo del contacto con la prensa. En este contexto, dijo que el anterior gobierno también solicitó al sector vender sus productos: “Ustedes recuerdan a la diputada Carrió en 2018 pidiendo al sector que liquide”. En el caso de la soja, hasta el momento se vendió, con poco más de 20,4 millones de toneladas, un 18,5% menos a igual período del año pasado. Sin embargo, las ventas están casi igual en maíz y más adelantadas en trigo.