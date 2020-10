Nueva etapa del aislamiento y el distanciamiento social, preventivo y obligatorio.

El gobernador Axel Kicillof anunció esta tarde las medidas que se tomarán en el marco de la nueva etapa del Aislamiento (ASPO) y Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DSPO) en la provincia de Buenos Aires. Fue durante una conferencia de prensa celebrada en el Salón Dorado de la Gobernación, acompañado por el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud, Daniel Gollan. El Gobernador repasó la situación epidemiológica de la Provincia y destacó que en el Área Metropolitana se observa “una lenta, paulatina y sistemática disminución de casos positivos desde hace siete semanas, lo que representa una reducción del 47% respecto a la última semana de agosto”. En ese marco, indicó que las nuevas habilitaciones de actividades para el Gran Buenos Aires regirán a partir del lunes 2 de noviembre, en tanto se sostenga la disminución de casos. “En el interior hemos visto una tendencia contrapuesta: aumentaron los casos, pasando de 500 a 1400 por día en promedio. Por ello, seguiremos trabajando con el sistema de fases que establece qué actividades están permitidas”, afirmó Kicillof, y agregó: “En tanto mejore la situación epidemiológica, estaremos en condiciones de continuar con una apertura gradual e intermitente, siempre respetando protocolos estrictos”. En relación a la presencialidad en las escuelas, Kicillof explicó que “las decisiones se están tomando en base a la situación epidemiológica de cada uno de los distritos, como resultado del criterio resuelto por el Consejo Federal de Educación, que caracteriza a los municipios según su alto, medio y bajo riesgo”. De acuerdo a las evaluaciones epidemiológicas, hay 15 distritos que desde el 10 de octubre se mantienen en “riesgo bajo” y se espera que la semana próxima 6.772 niños, niñas y adolescentes vuelvan a sus 338 escuelas de gestión estatal y privada. Por otro lado, 10 distritos que se encuentran en riesgo bajo desde la última semana, están abocados a reforzar las actividades de planificación, capacitación y organización para poder regresar a la presencialidad desde la semana del 02 de noviembre. Esto implica que otros 6.482 estudiantes van a poder regresar a sus 357 escuelas. De esta manera, Kicillof destacó que “En distritos con bajo riesgo de contagios ya se estaría recuperando algún grado de presencialidad, de manera escalonada y progresiva”. “Donde el riesgo es alto no habrá regreso a la presencialidad por el momento”, señaló el Gobernador, y recordó la puesta en marcha del programa ATR, para recuperar la revinculación de 300 mil estudiantes: “Cuando hay riesgo de contagio, en vez de llevar a los chicos a la escuela, vamos a ir con la escuela a buscar a los chicos”. Además, el Gobernador se refirió a la temporada de verano 2020-2021 y los protocolos anunciados esta semana: “La temporada no vuelve tal como la conocíamos. Para poder descansar necesitamos hacerlo con muchísimo cuidado, ser responsables y respetando todos los protocolos”. En este sentido, aseguró que el Estado va a acompañar con el “fortalecimiento del sistema sanitario, la asistencia y el testeo”. “Si hoy bajan los casos es porque hicimos lo que había que hacer: trabajar con prudencia y seguridad”, dijo Kicillof y concluyó: “Esta pandemia no va a poder con nuestros sueños y nuestros proyectos, simplemente debemos posponerlos, seguir cuidándonos y trabajando unidos”.