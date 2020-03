Nuevas medidas en el marco del “aislamiento social”.

Compartir

En el marco de una reunión del Comité de Evaluación se definieron nuevas medidas con el objeto de restringir la circulación de personas en la vía pública.

En el Palacio Municipal, en la tarde del sábado se reunió el Comité de Evaluación por la pandemia de Coronavirus, conformada por funcionarios de las áreas de Salud, Seguridad, Secretaria Legal y Técnica, Gobierno, Producción, Empleo y Asuntos Agrarios, concejales de todos los bloques, y Consejo Escolar, entre otros.

Durante el encuentro convocado por la intendenta Municipal, se realizó una evaluación de lo actuado durante las últimas horas para implementar el protocolo de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” en todo el territorio argentino dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional.

En este sentido, se decidió restringir al máximo la circulación de los vecinos por el territorio del Municipio de Cañuelas.

Durante la reunión se dio a conocer un Decreto por el cual la intendenta Marisa Fassi dispuso la reducción horaria de atención al público de todos los comercios habilitados por el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/2020 PEN y DECAD 429/2020 entre la franja horarios que va de las 08:00 horas y las 19:00 horas los días de lunes a viernes y de 08:00 horas a las 14:00 horas sábados, domingos y feriados, todo hasta que dure la emergencia de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. Además, se prohíbe la venta comercial de a dos o más personas juntas por transacción.

Quedan excepuados de la restricción horaria la modalidad comercial de reparto a domicilio (delivery), las estaciones de provisión de combustible y las farmacias.

También se prohíbe desde ahora la circulación vehicular de dos o más personas dentro del territorio del Municipio de Cañuelas, a excepción de las personas que estén transitando camino a su trabajo y/o de vuelta del mismo; estén cumpliendo con tareas de su trabajo; estén transitando camino al médico y/o de vuelta del mismo, o causa de fuerza mayor.

Cabe destacar que todas estas medidas son de cumplimiento inmediato, a partir de este domingo 22 de marzo.

Responsabilidad y solidaridad.

En función de no colaborar con la difusión errónea o falaz de información relacionada con la pandemia, pedimos especialmente a los periodistas y medios de comunicación -pero también al público en general- no fomentar ni hacerse eco de versiones no oficiales respecto de medidas tomadas o a tomar por parte de los gobiernos Nacional, Provincial o Municipal.

Como ha venido sucediendo hasta ahora, todas las acciones y decisiones que se han tomado respecto de este tema, han sido comunicadas por medio de los canales oficiales, con transparencia y agilidad.

En momentos como este, tenemos que ser responsables y solidarios, y no colaborar con la difusión de falsas noticias.