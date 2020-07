Nuevas modalidades de pago electrónico de tasas municipales.

Compartir

El Municipio sumó a las opciones la Red Link, que permite abonar desde el sistema PAGAR o por medio del Home Banking de distintas entidades.

El Gobierno municipal a través del área de ingresos públicos informa sobre la disponibilidad para la comunidad, de las diversas formas de pago virtual de Tasas municipales.

Una de ellas es “Pagar” (pagar.com.ar), un sistema provisto Red Link que le permite a los clientes de cualquier banco y demás entidades abonar impuestos, servicios centralizados en un solo portal. En solo tres pasos uno puede registrarse, vincular tu tarjeta y abonar las tasas.

Desde cualquier dispositivo, si pertenece a la red Link: ingrese desde el Home Banking al banco del cual es cliente y seleccione la opción de pago de impuestos municipales, desde ahí puede vincular el pago.

También están disponibles otros medios de pago virtual: Bapro – Pagos, Pago Fácil, Pago Mis Cuentas, Mercado Pago y a través de las redes Link y Banelco.

Para poder abonar las tasas por estos medios es necesario seguir estos pasos:

-Imprimir su recibo desde la página web del municipio o utilizar el que recibió en su domicilio. (vale aclarar que sólo pueden abonarse las tasas que no se encuentran vencidas).

-En el recibo va a encontrar el código de barra, que debe ser escaneado en el caso de la modalidad de Mercado Pago.

Recordamos también que siguen vigentes las formas de pago presencial, acatando las distancias y los requerimientos solicitados por el municipio y los medios de pago on line.

Cabe destacar que, si usted posee un vehículo 2009 o algún modelo anterior que aún no ha municipalizado, puede regularizar su situación acercándose al Municipio.

En cuanto a las Tasas de Cementerio y Patente se encuentra vigente el pago anual con acceso a un beneficio del 15% de descuento sobre el total, hasta el viernes 31 de julio del 2020.

Consultas e informacion mediante whatsapp: 2226 512767 (ingresospublicos@canuelas. gob.ar).