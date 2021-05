Nuevo acceso y puesta en valor del casco histórico: dio inicio una obra integral en Uribelarrea.

Compartir

En la localidad de Uribelarrea, el Municipio y Vialidad Nacional iniciaron la obra de reconstrucción del acceso y la avenida Valeria del Crotto, atravesando toda la localidad entre la ruta 205 y el camino a Panelo, y que incluye una mejora en el sistema de desagües de toda la localidad y una reforma en la plaza Centenario, cuya circunvalación será adoquinada, mejorando la funcionalidad y el embellecimiento del casco histórico.

En su conjunto, la obra generará un beneficio no sólo para los habitantes de la localidad sino para el turismo y el sector gastronómico.

El inicio de la obra, que demandará una inversión de 237,5 millones, fue firmado hoy en un acto llevado a cabo en la plaza Centenario, con la presencia de la intendenta Marisa Fassi y el administrador de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, además de funcionarios, concejales, consejeros escolares y vecinos y representantes de la localidad, y las autoridades del Hospital Dardo Rocha Guillermo Sperr y Leonel Fangio.

En el comienzo del mismo, la intendenta Marisa Fassi realizó la entrega de ayudas económicas para instituciones de la localidad, de quienes destacó el trabajo y el compromiso cotidiano. Luego agradeció especialmente al personal de Salud y a los docentes.

En relación a la situación sanitaria y a la pandemia de impacto global, hizo hincapié en la importancia de haber contado con un hospital regional equipado y puesto en pleno funcionamiento.

“Recuerdo que cuando vine en enero, comenté que durante la primera ola habíamos necesitado dieciséis camas con asistencia respiratoria, y si no hubiésemos tenido un gobierno nacional y provincial presente que levantó las banderas de la Salud Pública no hubiéramos podido hacer frente a esto, porque contábamos nada más que con nueve camas con respirador. Y ahora en esta segunda ola hemos llegado a necesitar treinta y ocho; así que si el sistema hubiera colapsado en esa primera ola, imagínense en esta”, aseguró Marisa. “Hoy lamentamos la pérdida de ochenta y seis vecinos o vecinas. Y más allá del dolor, podemos saber que quienes lo necesitaron pudieron contar con una cama y un respirador”, agregó.

La intendenta llamó a «seguir trabajando entre todos; esa es la forma, fortaleciendo las políticas públicas y avanzando en estas obras tan importantes para la comunidad”.

En tanto, Gustavo Arrieta recordó que uno de los primeros reclamos de la localidad de Uribelarrea fue el arreglo del acceso. “En ese momento hicimos una obra que calculamos iba a durar entre 5 y 10 años, y en ese tiempo Uribe fue creciendo, se fue convirtiendo en una referencia de turismo rural de la provincia de buenos aires; fueron llegando los emprendedores, y se fueron desarrollando distintas experiencias de turismo rural”.

“Esa primera obra no estaba pensada para la afluencia que por suerte, y por construcción comunitaria, terminó de tener Uribelarrea, y entre 2015 y 2019 hicimos diferentes gestiones para poder poner en condiciones el acceso. Fue recién con la llegada del gobierno de Alberto Fernández que pudimos desarrollar este planteo, esta obra integral”, destacó.

“Esta obra va a colocar a la localidad en mejores posibilidades una vez que empiecen a atenuar los efectos de esta pandemia, y se realiza en el marco de un plan que llevamos adelante desde Vialidad, un programa para conectar pequeñas comunidades con rutas nacionales, afianzándose en un proceso de desarrollo y crecimiento”.

“Queremos a esta comunidad, pudimos compartir con los productores, con los originarios y con los que llegaron al poco tiempo, esta visión de poder ser una referencia del turismo rural en toda la provincia de Buenos Aires. El desafío es ese, aun en épocas de pandemia ser capaces de soñar”, finalizó Arrieta.