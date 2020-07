Nuevo Horario para Comercios.

Compartir

A partir de mañana funcionarán en horario unificado de 8 a 18 horas, a excepción de Uribelarrea donde por el momento el horario comercial estará acotado de 8 a 14 horas.

Por medio del Decreto Nº 422/2020, el Ejecutivo Municipal dispuso un nuevo horario comercial en el marco de las medidas de Aislamiento Social.

En este sentido, se determinó que todos los comercios habilitados a funcionar en el Partido, se encuentran autorizados desde el día de la fecha en el horario de 8 a 18 de lunes a sábados, mientras que aquellos que ya se encontraban autorizados a funcionar los días domingos y feriados, podrán continuar haciéndolo de 8 a 14 horas.

La medida incluye a todas las actividades que ya habían sido permitidas: comercios esenciales, comercios de cercanía, profesionales, etc., mientras que no habilita nuevos rubros no autorizados hasta el momento.

Es requisito indispensable e ineludible para el funcionamiento que se continúe con los protocolos de bioseguridad y distancia social obligatorios llevados adelante hasta el día de la fecha, procurando evitar la aglomeración de clientes, respetando el distanciamiento social, marcando las veredas y procurando proveer de alcohol en gel o diluido en la puerta de entrada al comercio.

Uribelarrea.

Debido a la situación epidemiológica registrada en la localidad de Uribelarrea, donde se han registrado casos de coronavirus y se realizará un operativo Detectar en los próximos días, el horario comercial para la localidad hasta tanto esté determinada la situación será de 8 a 14 horas.