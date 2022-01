Nuevos criterios de testeos.

Compartir

La Secretaría de Salud del Municipio informa sobre los nuevos criterios de testeo establecidos por las autoridades sanitarias de la Nación y la Provincia en el marco de la pandemia por Covid19.

Desde este miércoles 13 de enero, se establece que deberán testearse: -Personas con síntomas mayores de 60 años o con alguna patología de riesgo, sean o no contacto estrecho con un caso confirmado de Covid19. -Personas con síntomas que no son contacto estrecho. En tanto, no deberán testearse: -Las personas que sean contacto estrecho de un caso confirmado de Covid19 y tengan síntomas. En este caso se consideran positivos. -La personas que sean contacto estrecho y no tengan síntomas. Si no tienen el esquema de vacunación completa deben aislarse 10 días, si tienen el esquema completo o tuvieron COVID hace menos de 3 meses no hace falta que se aislen. -Para viajar. -Para volver al trabajo. Aislamiento: -Los casos confirmados con más de una dosis de vacunación deben mantener aislamiento por 7 días. Con menos de dos dosis, deben aislarse por 10 días. En ambos casos, luego retomar sus actividades con cuidados extremos.