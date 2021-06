Ante el creciente número de consultas recibidas en el Municipio por parte de vecinos y vecinas interesados en conocer la legitimidad de ofertas recibidas para la compra de lotes en el partido de Cañuelas, se dispuso la creación de un área específica de control, ordenamiento y asesoramiento.En tal sentido, se informa que se ha detectado la comercialización de loteos que carecen de autorización o no se encuentran registrados en el Municipio, lo que puede ocasionar en el futuro un perjuicio para los compradores y la imposibilidad de construir en zonas no autorizadas por las ordenanzas vigentes.El Municipio se encuentra evaluando la posibilidad de iniciar acciones legales para que la Justicia determine la comisión o no de un delito en los casos antedichos.Pero no obstante ello, la semana próxima comenzará a funcionar la Dirección de Ordenamiento y Control de Urbanizaciones, que recibirá denuncias y brindará asesoramiento a los vecinos. Ya se encuentra habilitada una casilla de mail para recibir denuncias: ordenamientoycontrolurbanizaci ones@canuelas.gob.ar Mientras tanto, aquellos interesados en conocer el estado de un loteo, pueden comunicarse mediante Whatsapp con el área de Catastro, Obras Particulares y Planeamiento, al 2226 457528.