Pablo Arias encabezará una de las listas de «Vamos con Vos».

Pablo Arias encabezará la nómina de «Vamos con Vos» participara y habrá internas con Pablo OIveira, en el frente del ex ministro de Interior, Florencio Randazzo.

Una vez confirmadas las dos listas Pablo Arias explico y analizo esta interna: “Vamos en la lista de Nicolás Perrera candidato en 1er lugar de diputados provinciales, nosotros somos lista 1 “Vamos con vos”, es un trabajo que veníamos haciendo con gente de la Matanza, entre acuerdos y desacuerdos el frente de Randazzo nos dio posibilidad junto a Claudia Dacuarti, quien renuncia al partido Socialista de la Provincia porque hizo un acuerdo con el Pro, mientras que el Socialismos Nacional hizo un acuerdo con Randazzo, por eso Claudia ocupa el segundo lugar en la lista de concejales, en el tercer lugar estará Julián Ernesto Rodríguez de Consenso Federal conocido militante del referente Dario Chavez. El cuarto lugar será para Carla Pérez. En el consejo presentamos a Yesica Lencina, Rubén Fernández y Martina Bay. Estamos enfocados en la fiscalización y en la campaña, vamos por una banca en el Concejo deliberante pensar en dos sería una utopía”. Confirma Pablo.

“Estamos con Florencio en la avenida del medio y afines a sectores progresistas a diferencia de los otros sectores, ya sabes mi pensamiento. Queremos un concejo deliberante más participativo que haya una discusión más equitativa”. Sentencio Arias.

-Cuál es la similitud con la otra lista que compite con ustedes en las Paso?

“Ideológicamente no compartimos nada, por eso nosotros estamos concentrados en la interna porque sabemos que debemos ganar y por una diferencia grande. No puedo predecir el futuro, si el que gana se queda con los dos primeros y el tercero es para el que pierde. Estamos en carriles totalmente diferentes, soy un estudioso del peronismo, siempre en la línea progresista y ellos ya sabemos quiénes son, acompañadores del Pro y vienen de la Ucd. Tenemos relación como buenos vecinos pero ideológicamente no tenemos nada en común con la otra lista. La verdad que no sé qué hace Pablo (por Olveira) en este espacio, porque el que tendría que sentir incomodo en este frente seria el, de estar militando acá. Es como que yo porque no tuve un lugar en la lista del frente de Todos me fuera con Cambiemos, no tiene asidero, ni Randazzo lo representa a Olveira ni Pablo lo representa a Florencio”. Afirmo Pablo Arias candidato por la lista 1.

Primer contienda entre los Pablos del frente “Vamos con vos”, luego seguirán la de Juntos (de cambiemos), ya que Frente de Todos no tendrá interna por decisión de la Junta Electoral, que rechazó la presentación de la agrupación de Guido Peralta quien iba a disputarle la interna al Gobierno local.